Golpe al crimen organizado en la Costa del Sol: desmanteladas siete organizaciones criminales y 55 detenidos

La Costa del Sol se ha convertido en escenario de una ofensiva policial sin precedentes contra el crimen organizado. En tan solo un mes, agentes de la Policía Nacional de Málaga han logrado desarticular siete organizaciones criminales y detener a 55 personas. Los investigados, caracterizados por su extrema violencia y su alto grado de especialización, operaban en distintos puntos de la provincia y estaban vinculados a delitos tan graves como secuestros, tentativas de homicidio, tráfico de drogas y vuelcos entre narcos.

Durante los registros practicados, la Policía intervino 37 armas de fuego, entre ellas fusiles de asalto, así como casi nueve toneladas de hachís y cocaína, más de 150.000 euros en efectivo y 40 vehículos. Los distintos operativos han permitido esclarecer hechos de gran repercusión, como un secuestro en Marbella y varios tiroteos ocurridos en Málaga capital y Benalmádena.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la Operación Lobezno, que permitió resolver el secuestro de un ciudadano marroquí en un aparcamiento de un restaurante de Marbella, en octubre de 2024. Diez personas de nacionalidad francesa fueron detenidas por este hecho, tras descubrirse que la víctima fue retenida varios días antes de ser liberada en Torre de Benagalbón.

En otra operación, dos ciudadanos franceses eran detenidos en Mijas Costa y Estepona en relación con la tentativa de homicidio de dos súbditos suecos en el término municipal de Benalmádena, ocurrida el pasado mes de diciembre.

En paralelo a ambas actuaciones, la Operación Barbas condujo al arresto de cinco franceses implicados en tráfico de drogas, falsificación y tenencia ilícita de armas, con la incautación de 374 kilos de hachís. Estas tres operaciones independientes revelaron vínculos entre las distintas redes, confirmando la existencia de una estructura criminal única, versátil y extremadamente violenta, dedicada a llevar a cabo distintos delitos, como secuestros, ajustes de cuentas y tráfico de drogas.

Por otro lado, la Operación Bolero permitió resolver una tentativa de homicidio en el aparcamiento de un supermercado de Málaga, donde un hombre fue tiroteado por un grupo que intentó robarle una bolsa con dinero. Dos sospechosos fueron detenidos y se emitieron órdenes internacionales de búsqueda para el resto.

De especial relevancia es también la Operación Kuni, que supuso la desarticulación de una organización francesa con un arsenal de armas de guerra. Los agentes hallaron 14 armas de fuego, incluidos tres fusiles de asalto, 2,5 toneladas de hachís, 120.000 euros en efectivo y 27 vehículos. El grupo empleaba coches con compartimentos ocultos para trasladar el armamento y perpetrar asaltos violentos a otras bandas.

En la Operación Marisma, la Policía incautó 1.680 kilos de hachís ocultos entre mercancía textil en una nave de Barcelona, desmantelando una red con base en Málaga que exportaba droga a Europa.

La Operación Tomato permitió descubrir dos zulos subterráneos en Campanillas con 170 kilos de cocaína, además de armas y dinero. Nueve personas fueron detenidas, entre ellas el cabecilla, arrestado en Ronda.

Asimismo, la Operación Mosk culminó con la detención de tres personas y la incautación de más de 2.500 kilos de hachís transportados en vehículos de alta gama, mientras que en la Operación Chef, centrada en el método Go-Fast, se interceptó una furgoneta con más de una tonelada de hachís y se detuvo a seis ciudadanos franceses.

El conjunto de las investigaciones refleja un golpe certero al crimen organizado en la Costa del Sol, donde convergen numerosas redes internacionales dedicadas al narcotráfico y la violencia armada. Las operaciones desarrolladas durante las últimas semanas han permitido desmantelar estructuras criminales altamente peligrosas y reducir de forma significativa su capacidad operativa en la región, gracias al excelente trabajo de los agentes.

