Indignación en Tenerife por la tala de un drago, un árbol centenario y protegido

Pese a los esfuerzos de los colectivos ecologistas por salvarlo de la tala, finalmente se he procedido a desmontarlo. Este drago alcanzaba los 16 metros de copa y tenía unos cien años de vida. Su ubicación, calle Mazurca, en un patio central de una propiedad privada. Desde que pesaba sobre él el peligro de tala, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) comenzó una campaña de defensa y lucha por salvar este drago y evitar su destrucción. Una de las opciones que presentaron era la trasplantar el drago en un lugar seguro, en algún espacio más amplio como el campus universitario o algún parque municipal donde se han reubicado otros ejemplares desplazados por obras. Así se lo hizo saber ATAN al ayuntamiento. Pero finalmente, el drago o se ha salvado. Y una empresa de jardinería acabo por "descuartizar" en pocas horas el ejemplar. Rama a rama, lo que la naturaleza tardó casi un siglo en crear. Para ATAN “es un día triste para el patrimonio de Canarias, porque hemos perdido uno de nuestros símbolos”. En sus redes sociales han ido mostrando las etapas de la campaña en defensa de este ejemplar, desde que se encontra en pie hasta que finalmente ha sido talado.

El drago: un árbol de leyenda

Es un árbol legendario y uno de los símbolos de la vegetación canaria. Perteneciente al género drago (Dracaena) del que existen unas 150 especies siendo ésta, "Dracaena draco" o drago de Canarias, la especie más famosa y que actualmente se encuentra en peligro de extinción. Típico del clima subtropical, podemos localizarlo en la Macaronesia: Azores, Madeira y Cabo Verde; pero, sobre todo en las Islas Canarias, y en Marruecos. Se encuentra en el Catálogo Canario de Especies Protegidas. Su tronco es grueso y muy robusto, cambia de liso en la juventud a rugoso con la edad. Y aunque no presenta anillos de crecimiento, como otros árboles, sabemos, gracias a las hileras de ramas que crecen cada 15 años, que son árboles longevos. Muchos de ellos llegan a ser centenarios. Una característica muy especial es que su savia es roja, única en el mundo vegetal. Esto le ha otorgado un simbolismo especial en la historia aborigen del Archipiélago. Según la leyenda, está relacionado con el dragón encargado de cuidar las manzanas de oro del mitológico Jardín de las Hespérides. La savia de drago era muy codiciada por su valor curativo. Cuentan que un mercader, que llegó a las costas tinerfeñas en busca de savia, se tropezó con el árbol. Corría tras una joven guanche de la que se había encaprichado, cuando se encuentró con el gigante drago y asustado le lanzó un arma. De la herida comenzó a brotar un líquido rojo, muy parecido a la sangre. Esta escena aterroriza al comerciante y huye despavorido hacia su embarcación.

Dragos milenarios

En Canarias se encuentran unos ejemplares de gran admiración, como el Drago Milenario de Icod de los Vinos, en Tenerife. Un enorme ejemplar de drago (Dracaena draco) declarado Monumento Nacional en 1917. Este ejemplar mide 18 metros de altura con mas de 300 ramas principales. Se estima que tiene una antigüedad de unos 700 años, aunque algunos estudios hablan de 3.000 años, sin que se haya podido confirmar su longevidad. El árbol era ya venerado por los guanches, antiguos habitantes de la isla

