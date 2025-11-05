Armas de guerra en el Guadalquivir: la Guardia Civil halla un arsenal junto a 1.400 kilos hachís en una 'guardería'

La Guardia Civil ha desmantelado en Sanlúcar de Barrameda una 'guardería' del narcotráfico que servía como punto de ocultación y custodia de droga, donde se halló un arsenal de armas de guerra junto a 35 fardos de hachís, con un peso total de más de 1.400 kilos. En la operación fueron detenidas cuatro personas, ya en prisión preventiva, acusadas de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y desobediencia.

Según detalla la Guardia Civil, los hechos ocurrieron el 27 de octubre, cuando una patrulla que vigilaba la zona del embarcadero Martín Ruiz detectó un vehículo todoterreno arrastrando un remolque para caballos que "les infundió sospechas". Tras seguirlo hasta una vivienda rural aislada, los agentes solicitaron refuerzos a la Comandancia de Cádiz y establecieron un cerco en torno al inmueble.

Los ocupantes intentaron huir "a la carrera", pero fueron interceptados.

35 fardos de hachís y un arsenal de armas

En el registro posterior, los guardias hallaron el alijo y un arsenal de armas municionadas y listas para hacer fuego. En un vídeo difundido por la propia Guardia Civil se identifican con claridad un fusil AK-47 de fabricación china, un modelo CZ Bren de origen checo y un tercer fusil de asalto de diseño soviético, todos ellos de calibre militar, junto a dos revólveres y abundante munición.

Las imágenes muestran el material incautado y confirman la creciente presencia de armamento de guerra en manos de las redes del narcotráfico que operan en la desembocadura del Guadalquivir, un punto estratégico para la entrada de droga hacia la península. Fuentes del instituto armado advierten de que este tipo de intervenciones evidencian un aumento de la violencia y la profesionalización de las bandas, que ya actúan equipadas con armamento similar al de las fuerzas de seguridad.

