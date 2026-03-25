Noticias de hoy, miércoles 25 de marzo de 2026

La borrasca Therese causa fuertes estragos en Canarias, Sánchez defiende las medidas anticrisis, Azcón desata la polémica y sigue la incertidumbre sobre el final de la guerra en Irán.

Máxima alerta en Canarias

Rescate agónico en Tenerife de varios turistas atrapados en un autobús tras las fuertes lluvias. La situación obligó a activar el sistema ES-Alert y elevar el nivel 2 de emergencia, con la intervención de la UME. La borrasca Therese ya es la más persistente que se recuerda en el archipiélago y lo peor se espera ahora en La Palma.

Sánchez comparece en el Congreso

Pedro Sánchez comparece este miércoles en el Congreso para defender el "no a la guerra" del Gobierno y explicar el plan anticrisis. El debate será clave de cara a la votación de mañana, donde el Ejecutivo necesita apoyos para sacar adelante las medidas.

Polémica por las palabras de Azcón

La precampaña andaluza arranca con polémica tras las declaraciones de Azcón sobre Pilar Alegría y María Jesús Montero. El dirigente aragonés ya ha pedido disculpas y Juanma Moreno ha calificado sus palabras de "desafortunadas", en un inicio de campaña marcado por la tensión política.

Misiles y dudas sobre una negociación

Continúa la escalada entre Israel e Irán mientras crecen las dudas sobre una posible negociación. Trump asegura que hay conversaciones en marcha, pero Irán lo niega y lanza nuevos ataques. Sobre el terreno, los bombardeos se intensifican y la tensión sigue sin dar tregua.

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