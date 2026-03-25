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Noticias de hoy, miércoles 25 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 25 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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La borrasca Therese causa fuertes estragos en Canarias, Sánchez defiende las medidas anticrisis, Azcón desata la polémica y sigue la incertidumbre sobre el final de la guerra en Irán.

Máxima alerta en Canarias

Rescate agónico en Tenerife de varios turistas atrapados en un autobús tras las fuertes lluvias. La situación obligó a activar el sistema ES-Alert y elevar el nivel 2 de emergencia, con la intervención de la UME. La borrasca Therese ya es la más persistente que se recuerda en el archipiélago y lo peor se espera ahora en La Palma.

Sánchez comparece en el Congreso

Pedro Sánchez comparece este miércoles en el Congreso para defender el "no a la guerra" del Gobierno y explicar el plan anticrisis. El debate será clave de cara a la votación de mañana, donde el Ejecutivo necesita apoyos para sacar adelante las medidas.

Polémica por las palabras de Azcón

La precampaña andaluza arranca con polémica tras las declaraciones de Azcón sobre Pilar Alegría y María Jesús Montero. El dirigente aragonés ya ha pedido disculpas y Juanma Moreno ha calificado sus palabras de "desafortunadas", en un inicio de campaña marcado por la tensión política.

Misiles y dudas sobre una negociación

Continúa la escalada entre Israel e Irán mientras crecen las dudas sobre una posible negociación. Trump asegura que hay conversaciones en marcha, pero Irán lo niega y lanza nuevos ataques. Sobre el terreno, los bombardeos se intensifican y la tensión sigue sin dar tregua.

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La jueza responsabiliza al Ministerio de Transición Ecológica del mantenimiento de la pasarela de Santander

Pasarela Santander

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Sociedad

Agónico rescate en Tenerife.

Agónico rescate a una pareja de turistas atrapados en el techo de un autobús en Tenerife

Noticias de hoy, miércoles 25 de marzo de 2026

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Imagen de una ambulancia de Castilla y León

Muere un niño de tres años ahogado tras caer a una piscina en Villaralbo, Zamora

Bodypump a ritmo cofrade
SEMANA SANTA

'BodyPump' a ritmo cofrade, la nueva moda que llega a los gimnasios de Sevilla

Cierra el Santo Sepulcro por el COVID
Efemérides

Efemérides de hoy 25 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 25 de marzo?

Imagen de archivo de un aula de colegio
Salmonelosis

Hospitalizadas 14 alumnas, una de ellas en la UCI, por un brote de salmonelosis en un colegio de Talavera

Un total de 47 alumnas se han visto afectadas por salmonelosis después de ingerir un alimento "en mal estado". Analizan cuál pudo ser el origen de la intoxicación.

Noelia, la joven que recibirá la eutanasia esta jueves
Eutanasia

Noelia concede la única entrevista a dos días de recibir la eutanasia: "Quiero irme en paz y dejar de sufrir"

Noelia sufre una grave lesión medular que le impide moverse de cintura para abajo y le ocasiona dolores intensos. Tras años de lucha, ha conseguido la eutanasia.

Taller de ChatGPT

Clases de ChatGPT para mayores: "Puedo organizar un viaje o preguntarle recetas, es una maravilla"

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El groomer detenido no tenía DNI y vivía entre basura y excrementos en una casa de Moratalaz

El hombre junto a los guardias civiles

Dos guardias civiles de Alfafar salvan la vida de un hombre al que le dio un infarto en plena calle: "Me han resucitado"

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