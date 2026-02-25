Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, miércoles 25 de febrero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 25 de febrero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 25 de febrero de 2026 | Antena 3 Noticias

Ha llegado el día, este mediodía se desclasificarán los papeles del intento del golpe de estado del 23-F de 1981.

El discurso del Estado de la Unión

Trump ha protagonizado el discurso del Estado de la Unión más largo de la historia y lo ha hecho al más puro estilo Trump. Presume de su gestión en este primer año, vende su bajada de impuestos y ataca al Supremo con esos jueces allí presentes. Se ha referido a Venezuela como "gran amigo y socio". Ha asegurado que la paz se consigue a través de la fuerza.

El 'show' de Donald Trump

La selección masculina de hockey hielo de Estados Unidos son los nuevos héroes de Trump. Ganaron el oro olímpico 46 años después y el presidente ve en ellos la encarnación de su idea de unos Estados Unidos que vuelven a ganar. Frente a los 'selfies' con Trump, los demócratas han tirado de chapas para recordarle las actuaciones del ICE, o los papeles de Epstein. Además, para Trump, Melania es una estrella de cine.

El BOE publica la desclasificación de los papeles del 23F

El BOE ya ha publicado la desclasificación de los papeles del intento del golpe de estado del 23-F de 1981. Podremos acceder al contenido de los 153 archivos desclasificados.

Ábalos intentó conocer al juez de que no lo enviase a prisión

Ábalos y Jessica ante el juez. Antena 3 Noticias ha tenido acceso a todas las declaraciones del caso Koldo en el Tribunal Supremo. Hasta ahora estaban bajo llave. José Luis Ábalos y Koldo García intentaron, sin éxito, convencer al juez de que no ordenase su entrada en prisión.

Yolanda Díaz contesta a Julio Iglesias

Yolanda Díaz ha contestado a Julio Iglesias. El cantante ha denunciado a la vicepresidenta tras acusarle de "abusos sexuales" y "esclavitud". Julio Iglesias estaría dispuesto a quitar la denuncia siempre que Díaz se retracte públicamente y le indemnice.

El rey de Noruega hospitalizado en Tenerife

El rey de Noruega está hospitalizado en Tenerife. Padece una infección y deshidratación. La Casa Real Noruega ha informado que el estado del monarca "es, dadas las circunstancias, buena" y que "el médico personal del Rey viajará a Canarias para asistir al personal sanitario local".

Al menos 28 muertos por el fuerte temporal en Brasil

En Brasil al menos 28 personas han fallecido por las inundaciones. Los desaparecidos son muchos. Las intensas precipitaciones han provocado numerosos deslizamientos de tierra. Hay mucha gente sin luz y agua en los hogares.

Sociedad

Imagen de un furgón de la Policía Nacional

Detenidos 3 menores por una violación grupal a otra menor de 13 años y grabar a la víctima en Valencia

Noticias de hoy, miércoles 25 de febrero de 2026

Google

Efemérides de hoy 25 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 25 de febrero? 

Foto de familia presentación del Circuito de Carreras PONLE FRENO 2026
Ponle Freno

Ponle Freno anuncia su Circuito de Carreras 2026: 10 citas en 10 ciudades para unir deporte y solidaridad

Entrada del Hospital Virgen Macarena de Sevilla
Andalucía

Muere de cáncer de colon tras ir 42 veces al médico sin que le hicieran pruebas para descartar una patología oncológica

Imagen de archivo del Hospital Sant Joan de Déu
MOSSOS

Un niño de 5 años, en la UCI tras caer desde 10 metros de altura durante una boda en un hotel de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra señalan que la caída del menor fue accidental, sin indicios de criminalidad. Se encuentra ingresado en el Hospital Sant Joan de Déu.

La Guardia Civil salva la vida a un ciclista en Melilla
Melilla

Dos guardias civiles salvan la vida a un ciclista en el paseo marítimo de Melilla

El hombre entró en parada cardiorrespiratoria mientras practicaba deporte en el paseo marítimo de Horcas Coloradas, en Melilla.

Una ladrona se esconde en el congelador de la pastelería

Vídeo: Una ladrona se esconde en un congelador a -18 grados en Terrassa

Una mujer ha resultado herida grave este lunes al ser apuñalada en Motril (Granada)

Herida grave una mujer que podría haber sido apuñalada por su hija de 13 años en Motril

