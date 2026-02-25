Noticias de hoy, miércoles 25 de febrero de 2026

Ha llegado el día, este mediodía se desclasificarán los papeles del intento del golpe de estado del 23-F de 1981.

El discurso del Estado de la Unión

Trump ha protagonizado el discurso del Estado de la Unión más largo de la historia y lo ha hecho al más puro estilo Trump. Presume de su gestión en este primer año, vende su bajada de impuestos y ataca al Supremo con esos jueces allí presentes. Se ha referido a Venezuela como "gran amigo y socio". Ha asegurado que la paz se consigue a través de la fuerza.

El 'show' de Donald Trump

La selección masculina de hockey hielo de Estados Unidos son los nuevos héroes de Trump. Ganaron el oro olímpico 46 años después y el presidente ve en ellos la encarnación de su idea de unos Estados Unidos que vuelven a ganar. Frente a los 'selfies' con Trump, los demócratas han tirado de chapas para recordarle las actuaciones del ICE, o los papeles de Epstein. Además, para Trump, Melania es una estrella de cine.

El BOE publica la desclasificación de los papeles del 23F

El BOE ya ha publicado la desclasificación de los papeles del intento del golpe de estado del 23-F de 1981. Podremos acceder al contenido de los 153 archivos desclasificados.

Ábalos intentó conocer al juez de que no lo enviase a prisión

Ábalos y Jessica ante el juez. Antena 3 Noticias ha tenido acceso a todas las declaraciones del caso Koldo en el Tribunal Supremo. Hasta ahora estaban bajo llave. José Luis Ábalos y Koldo García intentaron, sin éxito, convencer al juez de que no ordenase su entrada en prisión.

Yolanda Díaz contesta a Julio Iglesias

Yolanda Díaz ha contestado a Julio Iglesias. El cantante ha denunciado a la vicepresidenta tras acusarle de "abusos sexuales" y "esclavitud". Julio Iglesias estaría dispuesto a quitar la denuncia siempre que Díaz se retracte públicamente y le indemnice.

El rey de Noruega hospitalizado en Tenerife

El rey de Noruega está hospitalizado en Tenerife. Padece una infección y deshidratación. La Casa Real Noruega ha informado que el estado del monarca "es, dadas las circunstancias, buena" y que "el médico personal del Rey viajará a Canarias para asistir al personal sanitario local".

Al menos 28 muertos por el fuerte temporal en Brasil

En Brasil al menos 28 personas han fallecido por las inundaciones. Los desaparecidos son muchos. Las intensas precipitaciones han provocado numerosos deslizamientos de tierra. Hay mucha gente sin luz y agua en los hogares.