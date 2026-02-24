Así intentó Ábalos convencer al juez de que no le enviase a prisión: "He tenido la oportunidad de irme, pero estoy aquí"

El exministro de Transportes José Luis Ábalos sostuvo ante el Tribunal Supremo que no tenía intención de abandonar España antes de que el juez acordara su ingreso en prisión provisional. En la vista celebrada el 17 de diciembre y a la que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, defendió su arraigo personal y económico y rechazó cualquier riesgo de fuga. "He tenido la oportunidad de irme, pero estoy aquí", afirmó ante el magistrado.

La comparecencia se produjo después de que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicitara la medida cautelar. El juez Leopoldo Puente acordó finalmente el ingreso en prisión tanto del exdirigente socialista como de su antiguo asesor, Koldo García.

Alegato ante el tribunal

Durante su intervención, Ábalos cuestionó la necesidad de la prisión preventiva y sostuvo que ya existía información suficiente sobre su situación personal. "Saben cómo vivo, qué gano, cómo gasto, se conocen todo de mi vida", expuso ante el tribunal.

El exministro aseguró que, si hubiese querido marcharse, habría tenido oportunidades para hacerlo. "Si yo hubiera querido fugarme he tenido muchísimas ocasiones para ello; pero, señoría, usted sabe que no le he pedido un solo permiso para salir de España ni para disfrutar de unas vacaciones con mis hijos, a los que se las he negado, precisamente para no tener que pedir ningún permiso".

Ábalos recordó su presencia semanal en el Congreso y describió su situación como una exposición constante. "Vivía en la práctica un arresto domiciliario en casa", afirmó, aludiendo a la presencia de medios de comunicación "día y noche, con una actuación que parece parapolicial".

En su declaración, a la que ha tenido aceso Antena 3 Noticias, el exministro subrayó que no dispone de segunda residencia ni dentro ni fuera de España. "No tengo dónde ir, no tengo segunda residencia ni siquiera en España, cómo la voy a tener en el extranjero", manifestó.

También hizo referencia a su situación económica y familiar. Explicó que su entorno dependía de sus ingresos como diputado, incluido un hijo menor de edad, y advirtió de que la prisión implicaría la pérdida de esos ingresos y la imposibilidad de mantener a su familia.

Ábalos relató que, en la semana previa a su declaración, había escuchado que se decretaría su ingreso en prisión, y aun así decidió acudir a la vista. "He tenido la oportunidad de irme, pero estoy aquí", insistió, señalando que su decisión obedecía tanto a su arraigo como a su convicción de inocencia.

"Escarmiento" y "pena anticipada"

El exdirigente socialista sostuvo que solo entendía la medida cautelar como un "escarmiento, una pena anticipada antes de que tenga una sentencia justa". "Si hay una sentencia y una sanción justa y en derecho, uno la tiene que asumir, pero de modo preventivo y en estas fechas (…) la verdad es difícil de comprender no solo desde el punto de vista jurídico, sino del personal", concluyó.

Ese mismo día compareció también su antiguo asesor, Koldo García, quien pidió al juez que entendiera que toda persona tiene derecho a "aprender día a día y poco a poco". "Lo único que le puedo decir, señoría: no me voy a ir a ninguna parte", afirmó.

