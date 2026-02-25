Efemérides de hoy 25 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 25 de febrero? 

El 25 de febrero de 2021, Australia aprueba una ley que fuerza a los gigantes tecnológicos, como Meta y Alphabet, a negociar las retribuciones que los medios locales recibirán por la difusión de sus contenidos periodísticos. Esta legislación es la culminación en el enfrentamiento entre la administración australiana y las tecnológicas. Un mes antes Alphabet, empresa matriz de Google, amenazaba con dejar de ofrecer su servicio de búsquedas dentro de Australia, mientras que Meta, tan solo una semana antes, bloqueaba la publicación de noticias en su red social, Facebook.

Las denuncias por parte de los medios se basaron en defender que parte de los ingresos publicitarios que generaban las redes sociales era por el contenido de las noticias. Peter Costello, presidente de Nine Entertaiment Co. por aquel entonces, aseguró que esa cifra rondaba entre el 10% de las ganancias totales. La implementación de este decreto ley fue pionero, otros países como la India, Reino Unido y Canadá mostraron interés en su elaboración, siendo que, este último, sería quien entraría en pulso con los grandes tecnológicas por sacar adelante una ley similar.

Un 25 de febrero, pero de 1943, nace George Harrison, exmiembro de los Beatles y considerado por muchos como uno de los músicos más influyentes de la historia. Originario de Liverpool, mostró desde pequeño interés por la guitarra, la primera la compraría a un compañero de clases por tan solo tres libras esterlinas. Sería en 1958, tras quedar impresionado después de ver un concierto de los “The Quarrymen”, cuando buscaría ingresar a la formación liderada por un joven John Lennon. Gracias a que uno de los integrantes de la banda era un amigo que forjó durante sus estudios en el 'Liverpool Institute for Performing Arts' acabaría siendo aceptado, aquel amigo no era otro que Paul McCartney. Tras varias reformas dentro del grupo, y con la llegada de Ringo Starr, 'The Beatles' comenzaría a hacer historia.

¿Qué pasó el 25 de febrero?

1870.- El político estadounidense Hiram Rhodes Revels toma juramento en el Senado por el estado de Mississippi y se convierte en el primer afroamericano en ocupar un escaño en el Congreso.

1925.- Los nacionalistas kurdos inician una insurrección contra Turquía que es reprimida por el líder Mustafá Kemal Ataturk.

1948.- Los comunistas checos, ayudados por fuerzas soviéticas, dan un golpe de Estado en Checoslovaquia.

1956.- El dirigente soviético Nikita Jruschev denuncia las purgas de Stalin durante el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS).

1981.- Leopoldo Calvo-Sotelo es elegido presidente del Gobierno español en el Parlamento, tras la dimisión de su antecesor Adolfo Suárez y el fracaso del golpe de Estado de Tejero.

1983.- Los Estatutos de Autonomía de Baleares, Castilla y León, Extremadura y Madrid se aprueban por la Ley Orgánica 3/1983.

1993.- La canción popular Els Segadors es declarada himno nacional de Cataluña.

2003.- Corea del Norte reinicia las operaciones del reactor nuclear de Yongbyon.

2012.- El tesoro de la fragata 'Nuestra Señora de las Mercedes', hundida en 1804, llega a España, tras un litigio de cinco años.

2015.- El Tribunal Constitucional anula la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña porque los referéndums son competencia exclusiva del Estado.

2021.- Australia aprueba una ley pionera que fuerza a gigantes tecnológicos como Google y Facebook a pagar a los medios de comunicación por difundir sus contenidos.

¿Quién nació el 25 de febrero?

1778.- José San Martín, general argentino, libertador de Argentina, Chile y Perú.

1841.- Pierre Auguste Renoir, pintor impresionista francés.

1861.- Santiago Rusiñol, pintor español.

1873.- Enrico Caruso, tenor italiano.

1908.- Domingo Ortega, matador de toros español.

1940.- Jesús López Cobos, director de orquesta español.

1950.- Francisco Fernández Ochoa, esquiador español.

¿Quién murió el 25 de febrero?

1853.- Félix Varela Morales, intelectual cubano.

1922.- Miguel Othon Robledo, poeta mexicano.

1979.- Heinrich Fokker, constructor aeronáutico alemán.

2003.- Alberto Sordi, actor y director italiano.

2005.- Peter Benenson, abogado británico, fundador de Amnistía Internacional.

2009.- Philip Jose Farmer, escritor estadounidense.

2014.- Paco de Lucía, compositor y guitarrista español de flamenco.

¿Qué se celebra el 25 de febrero?

Hoy, 25 de febrero, se celebra el Día Internacional del Implante Coclear.

Horóscopo del 25 de febrero

Los nacidos el 25 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 25 de febrero

Hoy, 25 de febrero, se celebra los santos Cesáreo, Donato, Victorino, Nicéforo, Serapión, Papías y Sebastián.