Noticias de hoy, martes 24 de febrero de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 24 de febrero de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Antena 3 Noticias
Publicado:

El Consejo de Ministros aprueba hoy la decisión de desclasificar los papeles secretos del intento de golpe de estado del pasado 23 de febrero de 1981.

Se cumplen 4 años de la guerra en Ucrania

El 24 de febrero de 2022, hace hoy cuatro años, las sirenas comenzaron a sonar en Ucrania. Rusia comenzaba su invasión, la llamada "operación especial". Ya han muerto alrededor de dos millones de personas de ambos bandos. Las vigilias se suceden hoy en el país. Zelensky hablará en unas horas ante el Parlamento Europeo que le mostrará su "compromiso inquebrantable".

Investigación del accidente de Adamuz

Polémica con las pruebas del accidente de Adamuz. La Guardia Civil dice que Adif se llevó fragmentos de las vías de Adamuz "sin advertirlo ni solicitarlo". Adif contesta que esos restos han estado siempre a disposición judicial.

El documento del PP para encarrilar las negociaciones con Vox

El PP elabora un documento marco para encarrilar las negociaciones con Vox. Feijóo y Abascal hablaron el domingo durante una hora. Hay cesiones en materia de inmigración y cambio climático. Pero en ese documento exigen a Vox la aprobación de todos los presupuestos de la legislatura.

Peter Mandelson, en libertad bajo fianza

Era embajador de Gran Bretaña en Estados Unidos, y Lord Señor Peter Mandelson. Durante años gran amigo de Epstein. Como el expríncipe Andrés ha sido detenido e interrogado durante horas. Acaba de ser liberado bajo fianza, pero los cargos son gravísimos. El exembajador habría transmitido a Epstein información susceptible de influir en los mercados.

Efemérides de hoy 23 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 23 de febrero?

Sociedad

Una mujer ha resultado herida grave este lunes al ser apuñalada en Motril (Granada)

Herida grave una mujer que podría haber sido apuñalada por su hija de 13 años en Motril

Los príncipes de Asturias inauguran el Instituto Cervantes en Sao Paulo

Efemérides de hoy 24 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 24 de febrero?

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial
León

Encuentran sin vida en el río Luna a la mujer desaparecida en La Magdalena, León

Miembros del sindicato Jupol piden la dimisión de Marlaska
Agresión sexual

Los sindicatos policiales exigen la dimisión de Marlaska frente al Ministerio del Interior por el caso del exDAO

Artefacto localizado en un municipio de Toledo
Toledo

Encuentran una bomba de aviación alemana de la Guerra Civil española en el patio de una vivienda de Toledo

Un hombre se dio cuenta de que estaba semienterrada en el jardín de su casa este pasado domingo.

Colapso en Chamartin
España apretada

El 90% de los españoles vive en el 2,6% del territorio: así estallan las costuras del país

España roza los 50 millones de habitantes y crece a un ritmo de medio millón al año. Pero el problema no es cuántos somos, sino dónde vivimos: el 90% se concentra en solo el 2,6% del territorio.

Muere Valentina, la niña de 3 años que sufría una enfermedad ultrarrara única en España: "Se nos ha ido un ángel al cielo"

Muere Valentina, la niña de 3 años que sufría una enfermedad ultrarrara única en España: "Se nos ha ido un ángel al cielo"

Empresa pirotécnica en Bergüenda, en la localidad alavesa de Lantarón

Al menos un muerto y un herido crítico tras una explosión en una empresa pirotécnica en Álava

Ambulancia del SAMU 061 de Baleares

Muere una mujer de 60 años atragantada mientras comía una ensaimada en Mallorca

