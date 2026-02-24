Noticias de hoy, martes 24 de febrero de 2026

El Consejo de Ministros aprueba hoy la decisión de desclasificar los papeles secretos del intento de golpe de estado del pasado 23 de febrero de 1981.

Se cumplen 4 años de la guerra en Ucrania

El 24 de febrero de 2022, hace hoy cuatro años, las sirenas comenzaron a sonar en Ucrania. Rusia comenzaba su invasión, la llamada "operación especial". Ya han muerto alrededor de dos millones de personas de ambos bandos. Las vigilias se suceden hoy en el país. Zelensky hablará en unas horas ante el Parlamento Europeo que le mostrará su "compromiso inquebrantable".

Investigación del accidente de Adamuz

Polémica con las pruebas del accidente de Adamuz. La Guardia Civil dice que Adif se llevó fragmentos de las vías de Adamuz "sin advertirlo ni solicitarlo". Adif contesta que esos restos han estado siempre a disposición judicial.

El documento del PP para encarrilar las negociaciones con Vox

El PP elabora un documento marco para encarrilar las negociaciones con Vox. Feijóo y Abascal hablaron el domingo durante una hora. Hay cesiones en materia de inmigración y cambio climático. Pero en ese documento exigen a Vox la aprobación de todos los presupuestos de la legislatura.

Peter Mandelson, en libertad bajo fianza

Era embajador de Gran Bretaña en Estados Unidos, y Lord Señor Peter Mandelson. Durante años gran amigo de Epstein. Como el expríncipe Andrés ha sido detenido e interrogado durante horas. Acaba de ser liberado bajo fianza, pero los cargos son gravísimos. El exembajador habría transmitido a Epstein información susceptible de influir en los mercados.