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Noticias de hoy, miércoles 24 de junio de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 24 de junio de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Noticias de hoy, miércoles 24 de junio de 2026

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La comparecencia de Sánchez, la entrega del pasaporte de Begoña o los trenes, entre las noticias más destacadas de este miércoles 24 de junio de 2026.

Comparecencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece a las 09:00 horas y a petición propia, para responder sobre los casos de corrupción que salpican al PSOE. Hace casi un mes que lo solicitó, una vez se registró el despacho del expresidente Zapatero donde la UDEF halló joyas en una caja fuerte.

Begoña Gómez

La comparecencia del jefe del Ejecutivo coincide con la entrega del pasaporte de Begoña Gómez. Se trata de una de las medidas cautelares impuesta por el juez Peinado quien la ha citado este miércoles junto a su asesora Cristina Álvarez.

Trenes

En torno a las 20:00 horas del martes, la circulación Madrid-Sevilla se ha visto interrumpida debido a la caída de un cable de alta tensión ajeno a Adif. El incidente ha afectado a unos 25 trenes de larga y media distancia, y ha obligado a cancelar varios trayectos.

Sin embargo, poco más de las 06:00 horas del miércoles, Adif ha anunciado que la incidencia ha quedado solucionada.

Corrupción Soria

Seis personas han sido detenidas tras registro en el ayuntamiento de Soria, gobernado por el PSOE, que ha durado unas once horas. Cuatro de los arrestos han tenido lugar en la provincia soriana y dos de ellos en Madrid. Una de las detenidas la concejala de Comercio. Los agentes investigan presuntas irregularidades en la contratación con empresas vinculadas a ella.

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