Dimite el alcalde de Alcanar tras las inundaciones: "Nuestro pueblo es uno de los epicentros del cambio climático"

El alcalde de Alcanar, en el sur de Tarragona, ha dimitido tras más de siete años por las inundaciones y destrozos que ha sufrido la población en los últimos años, según ha admitido él mismo. Juan Roig, en una entrevista para Antena 3 Noticias, ha reconocido que lo hace por coherencia y porque piensa que es lo mejor para su pueblo, y ha advertido que "el futuro de Alcanar es un futuro que estará marcado por el cambio climático".

Roig, del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), quien lideraba el Ayuntamiento en coalición con el PSC, asegura que los episodios de lluvias torrenciales lo han agotado física y mentalmente y le ha hecho tirar la toalla a través de una carta abierta dirigida a sus habitantes. "Es desgastante para un alto cargo como el mío", resume el alcalde.

"Soy el primer alcalde que renuncia a su cargo por el cambio climático, y no seré el único si esto sigue así", sentencia el de ERC. Relata que la población de Alcanar está en emergencia constante, desde 2018 que fue la primera riada, no han parado de sucederse. "Peligra la vida de los vecinos", amenaza Roig. Su sustituto será Marc Chavalera, hasta ahora edil de Hacienda.

Los vecinos, los mayores afectados

El municipio tiene 10.000 personas, vecinos que han vivido límite durante los últimos años, arrasado por el agua cinco veces en siete años, la última en octubre de este mismo año.

Uno de ellos es Miquel. Hace unos años decidió comprar una casa en la urbanización l'Estona de Alcanar, en Tarragona. Explica que en 2018 les sorprendió el primer temporal que dejó la zona devastada. "Desde entonces hemos vivido cuatro temporales. Cada dos años hay catástrofes naturales. Viene una riada y rompe muros, ventanas, el agua lleva troncos, piedras... entra en casa, rompe las vallas y todo lo que encuentra a su paso, es su camino al mar", recuerda, desolado.

Su vivienda, como otras de esa zona, está construida sobre un barranco (Barranco del Llop). Con el cambio climático aseguran que las lluvias son cada vez más intensas y la fuerza del agua arrasa con todo lo que encuentra a su paso. "El temporal Alice nos volvió a pillar en casa. El agua llegó a las ventanas. Creíamos que íbamos a morir, que el agua rompería las ventanas y que entraría en casa. Yo estaba con mi mujer y con mi hijo diciendo adiós", relata la cruda realidad Miquel.

No es el único vecino afectado. Didac vive a pocos metros de él desde 2010. "En 2021 fue el peor temporal, lo perdí todo. Al final es una impotencia porque se destruye todo, pero tienes que volver a reconstruirlo una y otra vez, volver a rehacer tu vida de nuevo y así sucesivamente", cuenta. "Cada vez que se anuncia un temporal te preocupas, llamas a la familia, cambias los coches de sitio...", añade Didac.

Ambos aseguran que cuando compraron las viviendas no sabían que estaban construidas sobre un barranco. "Estoy deshecho; no tengo ganas ni de reconstruir, ni de limpiar, no tengo ganas de nada porque son cuatro veces las que he estado aquí reconstruyendo, reforzando, pero es que no sirve para nada", dice Miquel, visiblemente afectado.

10 familias de la zona se convertirán en los primeros refugiados climáticos

El pasado mes de noviembre, los vecinos de Alcanar vieron cómo se tasaban sus viviendas afectadas, aunque aún no hay novedades en el proceso. Según el exalcalde, los resultados se harán públicos en los próximos días.

"El objetivo final es que salgan las personas de sus casas, que es una zona de alto riesgo, derruir las viviendas y que quede liberada la canalización del agua de forma correcta hasta el mar", explicaba Juan Roig en una entrevista hace un par de meses. "Al final es devolverle al agua su espacio natural, el que le quitamos los humanos con ese urbanismo frenético e irresponsable de la década de los 60 hasta los 2000", añadía. El momento se espera que se produzca en otoño del año que viene, aunque es un proceso lento.

