Efemérides de hoy 17 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 17 de diciembre?

El 17 de diciembre de 2013, la Audiencia Nacional condena a dos años y dos meses de prisión al expresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, por defraudar a Hacienda 99 millones de euros en la compra de Aerolíneas Argentinas por parte de la aerolínea española Air Comet. En su fallo, el Juzgado Central de lo Penal también condena a Antonio Mata, expresidente de Air Comet, para quien la Fiscalía solicitaba la misma sanción que la establecida para Díaz Ferrán, en prisión preventiva desde 2012.

La sentencia considera probado que el empresario ocultó beneficios obtenidos en la operación de venta de Aerolíneas Argentinas, lo que derivó en un importante perjuicio para la Hacienda pública. Además de la pena de prisión, se impone a Díaz Ferrán el pago de una multa de 99,04 millones de euros, y la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas o subvenciones públicas durante cuatro años y medio.

Un 17 de diciembre, pero de 2019, el papa Francisco introduce una reforma histórica al suprimir el secreto pontificio en las denuncias, procesos y sentencias relacionadas con abusos sexuales a menores y adultos vulnerables. Con esta medida, los tribunales civiles de cualquier país pueden acceder a los documentos y testimonios que antes estaban protegidos por la confidencialidad vaticana. El documento difundido por la oficina de prensa del Vaticano establece que no se podrá imponer silencio ni a las víctimas ni a los testigos, respondiendo así a una demanda histórica de quienes reclamaban mayor transparencia.

La normativa mantiene intacto el secreto de confesión, pero aclara que el secreto de oficio no podrá obstaculizar las obligaciones legales de denuncia ni las resoluciones judiciales civiles. Esta decisión refuerza la política de tolerancia cero que el Pontífice ha defendido reiteradamente.

¿Qué pasó el 17 de diciembre?

1571.- Comienza en Salamanca la instrucción del proceso de la Inquisición contra el poeta y religioso español fray Luis de León.

1790.- La Piedra del Sol, el Calendario Azteca, una de las piezas más valiosas de la era precolombina mesoamericana, es descubierta en Ciudad de México.

1903.- El inventor y aviador estadounidense Orville Wright realiza el primer vuelo con motor de la historia en la playa Kitty Hawk (Ohio).

1961.- El Gran Circo Norteamericano se incendia en la ciudad brasileña de Niterói y provoca 500 muertos en la mayor tragedia en la historia circense.

1983.- La discoteca Alcalá 20, uno de los más concurridos locales de la vida nocturna madrileña, sufre un devastador incendio en el que fallecen 81 personas.

1989.- Se emite el primer episodio de la popular serie de animación estadounidense “Los Simpson”.

1994.- El grupo español de grandes almacenes Galerías Preciados presenta suspensión de pagos.

2011.- El dictador de Corea del Norte Kim Jong-il, que ejerció el poder durante 17 años, fallece a los 69 años de un posible ataque al corazón.

2014.- El presidente estadounidense Barack Obama anuncia el comienzo de un proceso para retomar las relaciones económicas y diplomáticas con Cuba, tras 50 años de hostilidades.

2019.- La justicia española condena a José Enrique Abuín Gey, "el Chicle", a prisión permanente revisable por el asesinato de la joven Diana Quer.

2020.- El Congreso aprueba por amplia mayoría la proposición de ley que regulará la eutanasia.

¿Quién nació el 17 de diciembre?

1810.- Francisco Serrano, militar y político, regente de España.

1936.- Papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio).

1947.- Andrés Rábago, "El Roto", dibujante español.

1949.- Paul Rodgers, cantante británico, miembro fundador Free y Bad Company.

1975.- Milla Jovovich, modelo y actriz ucraniana.

¿Quién murió el 17 de diciembre?

1830.- Simón Bolívar, militar y político venezolano.

1881.- Lewis Henry Morgan, estadounidense, fundador de la antropología como ciencia.

1909.- Leopoldo II, rey de Bélgica.

1964.- Víctor Franz Hess, científico austríaco, premio Nobel de Física.

2009.- Jennifer Jones, actriz estadounidense.

2024.- Marisa Paredes, actriz española.

¿Qué se celebra el 17 de diciembre?

Hoy, 17 de diciembre, es el Día Internacional por el Fin de la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales.

Horóscopo del 17 de diciembre

Los nacidos el 17 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 17 de diciembre

Hoy, 17 de diciembre, se celebra san Lázaro y las santas Viviana y Yolanda.