Una funeraria de Ourense sortea una cesta de Navidad en un ataúd: "Se lo pueden llevar para casa"

Cestas redondas, cuadradas, cajas de diseño, cestos de mimbre, con dibujos, de madera… La variedad es inmensa. Pero la que han montado en la Funeraria Ourense, en la localidad de Barbadás, se lleva, sin duda, la palma en originalidad. Una cesta de Navidad montada en un ataúd, ¿por qué no?

Arturo Varela es el propietario de la Funeraria Ourense y el artífice de esta idea. "Nosotros en nuestro trabajo somos serios y rigurosos", asegura. Y es que una cosa no quita la otra. La idea llama la atención de todo el que pasa frente a su escaparate y entre los vecinos hay opiniones de todo tipo. "Queríamos hacer algo diferente", nos dice. Lo han conseguido. Escapa un poco de la palabra humor, porque el sector es el que es, pero se nota a la legua que es una persona comprometida, emprendedora y dicharachera.

Tiene un valor de 2.300 euros

"Hay a quien le gusta y a quien no", explica. Pero lo que nadie puede negar es que cumple su objetivo: servir como reclamo. No solo en lo que se refiere al continente, aunque el ataúd sea, al fin y al cabo, lo más sorprendente, sino también en el contenido.

Ojo. Tiene un equipo de sonido de última generación, una televisión, una cafetera automática, una Nintendo Switch 2, una freidora de aire y hasta un patinete eléctrico. Además de los clásicos navideños, claro… Un jamón, dos paletas de cerdo, vino y bebidas variadas, turrones, mazapanes, polvorones, bombones de todos los tipos… Una lista de las que impresionan y que, en conjunto, está valorada en 2.300 euros.

¿Y el ataúd? Preguntamos. "En el valor de la cesta no está incluido, pero si el capricho es mucho, se lo pueden llevar, no hay problema”, responde entre risas. Las veces que ha hecho este sorteo con anterioridad no ha pasado. "Por el momento nadie se lo llevó, no sé si es cosa de espacio o qué", continúa.

"Las otras veces no se han llevado el ataúd, pero si quieren no hay problema"

Para optar a hacerse con el botín funerario se pueden adquirir rifas por valor de diez euros. Cada una de ellas tiene dos números para el sorteo, que se celebra el próximo 3 de enero a mediodía en la floristería Mimí Flores, de A Valenzá, donde está la sede de la funeraria y donde todos estos días se puede visitar la peculiar cesta, por si alguien no está convencido.

Llevaba dos años sin hacer este sorteo, pero en esta edición ha decidido volver a ponerlo en marcha, en esta ocasión para recaudar fondos para el club de baloncesto local. En anteriores ocasiones, el dinero conseguido fue destinado, por ejemplo, a una vecina mayor del municipio con dificultades económicas o a una asociación que trabaja con niños con autismo. La idea es hacer algo para el barrio y mantener el espíritu de estas fechas.

El sorteo se hará el 3 de enero en las redes sociales

"Yo solo recupero lo invertido en la compra de los productos y asumo por mi cuenta el resto de los gastos que genera el sorteo, que andan por los 800 euros", explica. Este año ha decidido destinarlo al club del que se acaba de hacer cargo cuando estaba a punto de desaparecer. "Yo jugué bastante al baloncesto. No quería que terminase el equipo y ahora resulta que soy el presidente. Espero poder sacarlo adelante".

Ya está pensando en introducir deporte base y hacer crecer el proyecto. Lo que decíamos: una persona emprendedora y con energía, de las que ayudan a mantener la magia de la Navidad, en este caso de una manera peculiar.

El sorteo será retransmitido en directo a través del perfil de Facebook del club el día 3 de enero y el resultado se dará a conocer a través de todas sus redes sociales. Y al que no le toque siempre le quedará el consuelo de que mejor no necesitarlo.

