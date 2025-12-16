Detenido un falso masajista en Sevilla por hacer tocamientos a sus clientas sin su consentimiento

Un vecino de Isla Mayor en Sevilla ha sido detenido como presunto autor de los delitos de agresión sexual, vulneración de la intimidad e intrusismo profesional. El arrestado que se hacía pasar por fisioterapeuta sin contar con la titulación que le habilita para ejercer esta profesión, efectuaba tocamientos a sus víctimas sin su consentimiento. El hombre documentaba estos actos de carácter sexual para luego difundirlos a terceros.

Según la Guardia Civil encargada de esta operación, el ahora detenido ofrecía sus servicios a través de plataformas digitales y redes sociales como masajista y fisioterapeuta profesional, realizando masajes y tratamientos terapéuticos a mujeres careciendo de cualquier tipo de titulación o acreditación. Cuando se ganaba la confianza de sus víctimas procedía a realizarles tocamientos y actos de carácter sexual.

De momento son dos las víctimas afectadas

El hombre, mediante engaño, realizaba fotografías comprometidas a las mujeres para después forzarlas a mantener relaciones con él bajo la amenaza de difundirlas o enseñar las imágenes a familiares y conocidos de las afectadas.

Esta operación está siendo desarrollada por el Puesto de la Guardia Civil de Villamanrique de la Condesa y hasta la fecha hemos sabido que este vecino de la localidad sevillana de Isla Mayor había difundido en al menos dos ocasiones a terceras personas fotografías de carácter íntimo sin consentimiento de algunas de sus clientas.

Durante el registro efectuado en el domicilio del falso fisioterapeuta, los agentes han incautado material informático y telefonía móvil que ya se está analizando. Hasta el momento, se tiene conocimiento de dos víctimas afectadas, aunque no se descartan que hayan más afectadas.

