Noticias de hoy, lunes 6 de julio de 2026

Pamplona apura los últimos minutos para el Chupinazo con el que se dará comienzo a los Sanfermines 2026. Mientras, todos pendientes de la decisión del juez Peinado. Begoña Gómez pendiente de la decisión del juez Peinado.

El juez Peinado tiene que decidir

En el aire está su viaje a la OTAN, junto a Pedro Sánchez, y acudir a la graduación de su hija en Londres. El juez ha consultado a las partes sobre la petición. Hazte Oír, que dirige la acusación popular, rechaza devolver el pasaporte a la mujer del presidente.

Juanma Moreno, presidente de Andalucía

Juanma Moreno ya es presidente de la Junta de Andalucía. Consciente de que su pacto con Vox no convence a todos ha defendido que sus valores no cambian. Insiste en que la "vía andaluza" es la del diálogo, y rechaza cualquier cordón sanitario.

Lucha contra el fuego

Madrugada de lucha contra el fuego en Castellón. El incendio de Soneja avanza sin control. 200 efectivos trabajan sin tregua, las llamas han entrado en el Parque Natural de la sierra de Espadán. Hay 500 vecinos desalojados.

10 años de la Manada

Se cumplen diez años del caso de La Manada. Ocurrió en los Sanfermines de 2016. Una joven de 18 años fue agredida sexualmente en el portal de una casa por cinco hombres. Fueron acusados ​​de abusos sexuales. La sociedad salió a la calle para pedir que se les condene por violación.

Pamplona apura los minutos para el Chupinazo

Cuenta atrás para el Chupinazo. Pamplona lista para San Fermín. Mañana el primer encierro y, un año más, la ciudad invadida por visitantes del mundo entero. Estos Sanfermines arrancan marcados por las altas temperaturas.

Vuelo infernal

Hay alerta por calor. Durante una hora, los pasajeros de este avión han estado cerca de los 50 grados. Su vuelo no ha podido salir de Vigo con destino a Madrid y han tenido que esperar seis horas en tierra hasta que se ha solucionado la incidencia. Han aterrizado ya de madrugada.

Segunda ola de calor del verano

Alcanzamos el pico de temperaturas de la segunda ola de calor de este verano. Calor extremo, con alertas en 14 comunidades autónomas. Tendremos temperaturas máximas de 40 grados. La previsión es que los avisos lleguen a rojo en Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. La ola de calor se extenderá al menos hasta el miércoles.

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