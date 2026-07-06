Efemérides de hoy 6 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 6 de julio?

El 6 de julio de 2018, el Ministerio de Justicia de Japón ejecuta mediante ahorcamiento a Shoko Asahara, fundador y líder la secta Aum Shinrikyo (Verdad Suprema). Asahara fue el cerebro y máximo responsable detrás del atentado en el metro de Tokio en 1995, donde ordenó a sus seguidores a propagar gas sarín en distintos puntos de la red suburbana de la capital nipona. En total, 13 personas perdieron la vida y 6.226 quedaron heridas. Además, a la condena se sumaron el atentado de Matsumoto y el asesinato de la familia Sakamoto, crímenes orquestados y ejecutados también por miembros de Aum Shinrikyo. En la madrugada de este día, Asahara fue llevado a la horca. Tras la ejecución, su cuerpo fue incinerado en el Centro de Detención de Tokio. Sus cenizas quedaron bajo custodia policial, las autoridades temían que su sepultura se convirtiera en un lugar de culto para los seguidores fieles que aún, en la actualidad, siguen las "enseñanzas" del terrorista.

Un 6 de julio, pero de 2008, Rafa Nadal se desploma en el suelo después de que Roger Federer enviará de un revés la pelota a la red, el tenista español consigue su primer Campeonato de Wimbledon. Durante 4 horas y 48 minutos ambos deportistas intercambiaron raquetazos, pero debido a la lluvia y la falta de luz natural sobre el césped de la pista el partido se prolongó durante más de siete horas desde que comenzara. Nadal rompía así una sequía de 44 años, desde que Manuel Santana fuera el último español en poder levantar el trofeo de este Grand Slam. Ese partido terminó con la racha y hegemonía de Federer, acumulaba una racha de cinco títulos consecutivos de Wimbledon.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 6 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 6 de julio?

1864.- Real Orden de Isabel II que reconoce a la Cruz Roja como sociedad de utilidad pública, adelantándose así España a otras naciones. La había creado un año antes el suizo Henry Dunant.

1917.- Victoria de las tropas de Thomas Edward Lawrence, 'Lawrence de Arabia', en Áqaba (Jordania), en su empeño por unificar a los árabes contra los otomanos.

1941.- Se institucionaliza el 'chupinazo' en la Casa Consistorial de Pamplona con el que da comienzo las fiestas de San Fermín.

1945.- El presidente estadounidense Harry Truman crea la Medalla de la Libertad.

1960.- Cuba aprueba la ley 851 de indemnización de las propiedades norteamericanas que nacionaliza.

1976.- Entra en vigor en España la Ley de Asociación Política, que regula y legaliza los partidos.

1989.- El líder soviético Mijaíl Gorbachov se compromete a respetar la libertad de los países del Este para elegir su sistema político-social.

2005.- Londres gana la sede de los Juegos Olímpicos de 2012, a la que aspiraban Madrid, París, Moscú y Nueva York.

2009.- Al menos 184 fallecidos en los enfrentamientos de los uigures con las fuerzas de seguridad en Urumqi, capital de Xinjiang (China).

2018.- Ejecutan a Shoko Asahara, fundador de la secta Verdad Suprema, responsable del ataque con gas sarín en el metro de Tokio.

2024.- El reformista Masud Pezeshkian gana las presidenciales en Irán tras la segunda vuelta de las elecciones el día anterior.

¿Quién nació el 6 de julio?

1877.- Niceto Alcalá Zamora, presidente de la II República española.

1907.- Frida Kahlo, pintora mexicana.

1914.- José García Nieto, poeta y escritor español.

1927.- Janet Leigh, actriz estadounidense.

1946.- George Walker Bush, expresidente de EEUU.

1946.- Silvester Stallone, actor estadounidense.

1980.- Pau Gasol, exjugador de baloncesto español.

¿Quién murió el 6 de julio?

1893.- Guy de Maupassant, escritor francés.

1962.- William Faulkner, escritor estadounidense y Nobel 1949.

1971.- Louis Armstrong, trompetista estadounidense.

1999.- Joaquín Rodrigo, compositor español.

2005.- Claude Simon, escritor francés.

2006.- Juan de Ávalos, escultor español.

2022.- James Caan, actor estadounidense.

¿Qué se celebra el 6 de julio?

Hoy, 6 de julio, se celebra el Día Mundial de la Zoonosis.

Horóscopo del 6 de julio

Los nacidos el 6 de julio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 6 de julio

Hoy, 6 de julio, se celebra santa María Goretti