Decenas de pasajeros atrapados en un 'vuelo infernal' a más de 50º que realizaba la ruta Vigo- Madrid

Temperaturas de cerca de 50 grados. Eso es lo que han tenido que soportar los pasajeros de un vuelo Vigo- Madrid. Los viajeros se encontraban subidos en el avión cuando comenzaron a notar que la temperatura subía por momentos. Un problema en el aire acondicionado de la aeronave obligaba a retrasar el inicio del trayecto.

Los pasajeros permanecieron dentro del avión más de una hora soportando altísimas temperaturas. Muchos de ellos pedían salir de la aeronave ante el malestar provocado por el calor. Finalmente el vuelo fue cancelado al no poder solucionar la incidencia a tiempo.

Los pasajeros reclaman que no se cuidó lo suficiente a mujeres y niños

Ya en tierra la tensión entre los viajeros iba 'in crescendo'. Muchos reclamaban que no les habían dado la información necesaria, ni se habían tenido los cuidados adecuados con mujeres embarazadas o niños.

Finalmente el vuelo salió hacia la capital 6 horas después, pero no todos pudieron esperar. Hubo quienes, desesperados por llegar a Madrid cuanto antes, alquilaron incluso un coche por unos 250 euros con un trayecto de 6 horas por delante. Otros optaron por coger otros vuelos, y solo quien esperó hasta el final consiguió aterrizar en Madrid de madrugada con su avión.

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