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El abuelo 'agroinfluencer' que triunfa en las redes sociales

Los consejos de Manuel ya llegan a más de 300.000 seguidores en redes sociales.

El abuelo que te da consejos en redes sociales

Agroinfluencer | Antena 3 Noticias

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Ruth Galvez
Publicado:

Manuel, el abuelo de 82 años, que se ha convertido en 'influencer' en las redes sociales, que se animó a grabar "todos sus conocimientos, quería empezar a grabar todos los consejos que tú me dabas y poder plasmarlos en las redes sociales", afirma su nieto. Sin embargo, este hombre quería pertenecer al gremio, pero basándose todo su contenido en su forma de vida: el campo. Se hace llamar 'La granja de Dani' y en tan solo seis meses acumula más de 300.000 seguidores.

El caso de Manuel que es 'agroinfluencer' no es único, también nos encontramos con otra abuela que hace los llamados 'arréglate conmigo' en frente de la cámara, que inmediatamente se hacen virales. Si nos ponemos a navegar descubrimos a otro usuario que te enseña a hacer platos de comida italianos. De esta manera, gracias a ellos vuelven las tendencias de toda la vida.

El 'boom' de los 'influencer'

Hace más de una década cuando apareció este término, y a su vez varios rostros como Dulceida, María Pombo, Plex o Marta Díaz. Lo más común de ver en las pantallas de nuestro teléfono en relación con estos nombres es contenido de moda, 'lifestyle' o viajes. Tanto es el poder que tiene actualmente las redes sociales, que muchos de ellos han protagonizado su propio documental o tienen su propia empresa.

Arde el set de un streamer en pleno directo

Un streamer nigeriano, llamado Carter Efe, ha vivido momentos de pánico mientras transmitía en directo desde su habitación. Carter Efe estaba junto a unos amigos cuando todo comenzó a arder con violencia.

El influencer, que cuenta con más de 679.000 seguidores, estaba hablando a su micro en una sala en la que había una cama, un asiento con faldón y otras personas. Una de esas personas decidió llevar a cabo una especie de experimento.

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