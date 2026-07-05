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El fuego de Soneja (Castellón) obliga a desalojar Azuébar y la UME se incorpora a las tareas de extinción

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, pide mucha precaución porque en los próximos días las condiciones meteorológicas serán especialmente complicadas y el riesgo de incendios será muy elevado.

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El fuego de Soneja (Castellón) obliga a desalojar Azuébar y la UME se incorpora a las tareas de extinción | Europa Press

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Ruth Galvez
Publicado:

El incendio declarado este mediodía en una zona forestal del municipio de Soneja en Castellón ha obligado a desalojar la localidad de Azuébar, por lo que los vecinos se están trasladando al Salón Cultural de Soneja, según han confirmado fuentes de la Conselleria de Emergencias.

Las Unidades del Tercer Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias han salido de su base de Bétera en Valencia para incorporarse a las tareas de extinción.

Los bomberos forestales llevan, desde las 18:20 horas, interviniendo para sofocar las llamas de diez unidades terrestres y una helitransportada de equipos de la Generalitat Valenciana. Según informa el 112 los dispositivos que se han desplegado en la zona son 13 medios aéreos de la Generalitat, Consorcio de Bomberos de Valencia y Alicante, y el Ministerio de Transición Ecológica más dos dotaciones de bomberos voluntarios, dos brigadas forestales de la Diputación de Valencia; dos patrullas de la Policía de la Generalitat y se habían preparado en cuatro ambulancias, una unidad ambulancias, una unidad de la Guardia Civil y a la Cruz Roja.

Uno de los primeros fuegos de estas dimensiones de este verano

El satélite Meteosat ha detectado la imagen del incendio como "punto caliente", en su órbita a 36.000 kilómetros de altitud, según han explicado la delegación territorial de la Aemet. En la tarde, el viento ha soplado del sur, con una velocidad media de 20 kilómetros por hora y con rachas de 35 que se mantendrá durante las próximas horas hasta el anochecer, que irá perdiendo intensidad.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha confirmado a través de su cuenta de X que está "muy pendiente" de la evolución del incendio forestal, uno de los primeros de estas dimensiones de este verano, y ha pedido "mucha precaución porque en los próximos días las condiciones meteorológicas serán especialmente complicadas y el riesgo de incendios será muy elevado".

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