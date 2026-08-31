Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 31 de agosto de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 31 de agosto de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, lunes 31 de agosto de 2026

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El curso político ha arrancado con Ceuta ante todo y sobre todo.

Ceuta, al límite un mes después

Los ciudadanos de Ceuta no pueden más. Un mes y un día de condena desde que decenas de miles de personas entraron ilegalmente en la ciudad autónoma y ocuparan sus calles, sus playas y sus zonas públicas.

Continúan los ataques a los militares

Continúan los ataques a militares españoles. Este domingo, tercera agresión en tres días. Un grupo de personas de origen marroquí lanzó botellas cargadas con líquido corrosivo y artefactos incendiarios tipo cóctel molotov contra una patrulla del Ejército. Ya van 19 detenidos por agresiones a las fuerzas de seguridad españolas.

Siguen las comparecencias de ministros

Y hoy continúan las comparecencias de los ministros en el Congreso para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta. Es el turno de las ministras de Juventud e Infancia y de Igualdad. Informarán sobre la gestión de los menores migrantes y las agresiones sexuales en Ceuta. Ya se han contabilizado 17.

Murcia, problema similar

Y Murcia tiene un problema parecido, cuarta patera repleta de migrantes en seis días. Los narcos han descubierto un lucrativo negocio transformando sus lanchas rápidas en pateras-taxi. El Gobierno de López Miras sigue pidiendo la presencia de las fuerzas armadas en sus playas.

Inundaciones en el Cañón del Colorado

Hay al menos veinte personas desaparecidas en el Cañón del Colorado. Lluvias torrenciales que han producido una enorme riada. Se busca por tierra y por aire a excursionistas que pudieran haber quedado atrapados por lo que han denominado las autoridades "una pared de agua".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Detenidos tres migrantes por arrojar cócteles molotov a militares en Ceuta

Migrantes en Ceuta

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, lunes 31 de agosto de 2026

Migrantes frente a la explanada de embotellamiento de Loma Colmenar

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Un mes después de la entrada masiva de migrantes, se intensifican las protestas de los ceutíes

Una narcolancha precintada por la Guardia Civil en la playa de las Marinicas, a 28 de agosto de 2026, en Carboneras, Almería, Andalucía (España). La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer la procedencia de esta embarcación.28 AGOSTO 2026;NARCOTRÁFICO;DROGAS;CRIMEN ORGANIZADO;SUCESOS;DELINCUENCIA;NARCOS;BENEMÉRITA;LANCHA;BARCOEuropa Press28/08/2026

Interceptan una embarcación en Cartagena dedicada al traslado de migrantes y detienen a sus dos patrones

La imagen a las puertas del centro
CEUTA

Disparos disuasorios y tensión para evitar motines a las puertas del campamento de Loma Colmenar, en Ceuta

Queso cabrales
Queso

VÍDEO: Tres restaurantes de Madrid y uno de Gijón se llevan el queso más caro y fuerte del mundo

Incendio en un garaje lleno de bicicletas eléctricas
Suceso

Muere un joven de 25 años en un incendio registrado en un garaje en Madrid en el que se guardaban bicicletas eléctricas

Un joven ha muerto en el incendio de un garaje madrileño repleto de bicicletas eléctricas. Aún se desconoce el origen del fuego que ha necesitado 13 dotaciones de bomberos para extinguirlo.

Efemérides de hoy 31 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 31 de agosto?
Efemérides

Efemérides de hoy 31 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 31 de agosto?

Consulta las efemérides de hoy 31 de agosto de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Migrantes en Ceuta

Detenidos tres migrantes por arrojar cócteles molotov a militares en Ceuta

Helicóptero del SEM, imagen de archivo

Muere una mujer de 73 años en una playa de Girona

Cruceros en el puerto de Barcelona

El caos de los cruceros en Barcelona: hasta tres horas de espera para recorrer 100 metros

Publicidad