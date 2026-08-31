Noticias de hoy, lunes 31 de agosto de 2026

El curso político ha arrancado con Ceuta ante todo y sobre todo.

Ceuta, al límite un mes después

Los ciudadanos de Ceuta no pueden más. Un mes y un día de condena desde que decenas de miles de personas entraron ilegalmente en la ciudad autónoma y ocuparan sus calles, sus playas y sus zonas públicas.

Continúan los ataques a los militares

Continúan los ataques a militares españoles. Este domingo, tercera agresión en tres días. Un grupo de personas de origen marroquí lanzó botellas cargadas con líquido corrosivo y artefactos incendiarios tipo cóctel molotov contra una patrulla del Ejército. Ya van 19 detenidos por agresiones a las fuerzas de seguridad españolas.

Siguen las comparecencias de ministros

Y hoy continúan las comparecencias de los ministros en el Congreso para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta. Es el turno de las ministras de Juventud e Infancia y de Igualdad. Informarán sobre la gestión de los menores migrantes y las agresiones sexuales en Ceuta. Ya se han contabilizado 17.

Murcia, problema similar

Y Murcia tiene un problema parecido, cuarta patera repleta de migrantes en seis días. Los narcos han descubierto un lucrativo negocio transformando sus lanchas rápidas en pateras-taxi. El Gobierno de López Miras sigue pidiendo la presencia de las fuerzas armadas en sus playas.

Inundaciones en el Cañón del Colorado

Hay al menos veinte personas desaparecidas en el Cañón del Colorado. Lluvias torrenciales que han producido una enorme riada. Se busca por tierra y por aire a excursionistas que pudieran haber quedado atrapados por lo que han denominado las autoridades "una pared de agua".

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