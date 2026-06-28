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Un coche termina calcinado tras chocar contra un jabalí en Ribadeo, Lugo

El accidente tuvo lugar a las 00:30 de la madrugada y ninguna persona resultó herida.

Jabalíes

Jabalíes Istock

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Un coche ha terminado ardiendo después de chocar contra un jabalí en la noche del sábado al domingo en la A-8, en Ribadeo, Lugo.

El jabalí apareció de la nada

Un accidente que no se ha cobrado víctimas mortales y tampoco ningún herido en el vehículo afectado. No obstante, el choque contra el animal provocó que el vehículo comenzara a arder y minutos después terminó prácticamente calcinado.

Tal y como ha confirmado el 112 Galicia, un particular llamó sobre las 00:30 horas de la madrugada de este domingo alertando de que había atropellado a un jabalí en el kilómetro 517 de la A-8.

Después de confirmarse que no había víctimas ni heridos, se desplazaron hasta el lugar de los hechos los bomberos de Barreiros y efectivos de Protección Civil.

Como evitar un choque con estos animales

Este tipo de accidentes en carreteras españolas son más comunes de lo que parece, y es que la prevención es clave para evitar incidentes con jabalíes, especialmente en carreteras cercanas a zonas boscosas o rurales. Los expertos recomiendan reducir la velocidad al ver señales de peligro por animales sueltos, ya que esto aumenta el margen de reacción ante una posible irrupción en la calzada.

Además, conviene extremar la precaución durante el amanecer y el anochecer, las franjas horarias en las que estos animales suelen estar más activos en busca de alimento.

En condiciones de baja visibilidad y siempre que no haya tráfico en sentido contrario, el uso de las luces largas puede ayudar a detectar antes la presencia del animal, ya sea por el brillo de sus ojos o por su silueta.

Si un jabalí aparece de forma repentina en la vía, lo más importante es frenar con fuerza manteniendo las ruedas rectas. Los especialistas insisten en no dar volantazos bruscos, ya que el riesgo de perder el control, volcar o invadir el carril contrario puede ser incluso mayor que el propio impacto

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