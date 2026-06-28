Atresmedia lanza su nueva campaña 'Contenido familiar' con motivo del mes del Orgullo

Atresmedia ha presentado su nueva campaña con motivo del Mes del Orgullo LGTBQ+, con ella queremos reforzar nuestro compromiso con la diversidad, la inclusión y la representación de todas las realidades sociales en sus contenidos. Bajo el concepto de "contenido familiar", la iniciativa pone el acento en la idea de que la televisión del grupo esté dirigida a todo tipo de familias, mostrando modelos familiares diversos presentes en la sociedad actual.

La campaña se enmarca en la estrategia de Atresmedia de impulsar la visibilidad del colectivo LGTBIQ+ a través de sus series, programas e informativos, destacando la importancia de que los espectadores puedan verse reflejados en la pantalla.

Con esta acción Atresmedia suma una nueva propuesta a sus tradicionales campañas del Orgullo, con la que cada año busca reforzar su papel como medio comprometido con la pluralidad y la representación social.