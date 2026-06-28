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Detenida una enfermera acusada de envenenar a su pareja en Manresa

Albert Santamaría, bombero de 46 años, murió en febrero tras una supuesta intoxicación con medicamentos.

Hospital Sant Joan de Déu de Manresa

Detenida una enfermera acusada de envenenar a su pareja en Manresa | Althaia

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Claudia Justes
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a una mujer de 41 años, enfermera de profesión, acusada del presunto asesinato de su pareja sentimental mediante un cóctel de medicamentos. La detención se produjo el pasado jueves, cuatro meses después de la muerte de la víctima, Albert Santamaría, un bombero de 46 años.

Tras una investigación desarrollada bajo secreto de actuaciones, el Juzgado de Instrucción de Manresa ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Los hechos se remontan al pasado mes de febrero, cuando el hombre ingresó en el hospital de Manresa con un grave deterioro de su estado de salud. Nadie encontraba una explicación clara al empeoramiento físico que presentaba e incluso se llegó a apuntar a una posible "enfermedad rara". Finalmente, Albert Santamaría falleció el 9 de febrero.

Sin embargo, el resultado de la autopsia permitió a los investigadores centrar el foco en un posible homicidio. Según fuentes policiales, el análisis forense reveló una acumulación anormal de medicamentos en el organismo de la víctima, una circunstancia que hizo sospechar de una intoxicación deliberada.

La investigación de los Mossos se prolongó durante cuatro meses y finalizó el pasado jueves con el arresto de la mujer en Sant Salvador de Guardiola, municipio próximo a Manresa donde residían ambos. Los investigadores sostienen que la detenida tenía acceso a los fármacos presuntamente utilizados debido a su profesión como enfermera.

Albert Santamaría, bombero especializado en rescates

La víctima era Albert Santamaría, bombero del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE), unidad especializada en rescates de alta complejidad. Tras conocerse su fallecimiento, compañeros del cuerpo le rindieron homenaje a través de las redes sociales, donde destacaron su trayectoria profesional y su compromiso con el servicio.

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Principal hipótesis: el inicio de una relación sentimental con otra persona

Los Mossos mantienen abiertas las diligencias para esclarecer los hechos y determinar el móvil del crimen. Entre las principales hipótesis figura que la acusada habría iniciado una relación sentimental con otra persona, una circunstancia que los investigadores consideran relevante para reconstruir lo ocurrido. La causa continúa bajo investigación mientras avanzan las actuaciones judiciales.

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