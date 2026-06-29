Efemérides de hoy 29 de junio de 2026: ¿Qué pasó el 29 de junio?

El 29 de junio de 1962 nace Joan Laporta, presidente del F.C. Barcelona. Su vida está ligada al club desde la infancia, cuando sus padres lo inscribieron como socio. A finales de los noventa, lideró la plataforma “Elefant Blau” para hacer oposición a Josep Lluís Núñez. En 2003 inició su primer mandato al ganar las elecciones con el 52,6% de los votos. Esta etapa relanzó globalmente al club, destacando la designación de Pep Guardiola como director técnico en 2008. Bajo su gestión, el equipo conquistó el histórico “Sextete” en el año natural 2009 potenciando a canteranos como Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Lionel Messi.

Tras cumplir el límite legal de sus mandatos en 2010, regresó a la presidencia en marzo de 2021 en medio de la peor crisis financiera de la entidad. En este segundo periodo, marcado por la marcha de Messi, la gestión de Laporta ha vuelto a apoyarse en los activos de La Masia, consolidando a futbolistas emergentes como Lamine Yamal.

Un 29 de junio, pero de 2003, nace Jude Victor William Bellingham, futbolista británico del Real Madrid. Formado en las categorías inferiores del Birmingham City F.C. desde los ocho años, fue el jugador más joven en la historia del club en el debutar en el primer equipo con tan solo 16 años y 38 días. Solo disputó 44 partidos, tiempo que le fue suficiente para enamorar a su afición, lo que llevó al club inglés a retirar el dorsal “22” después de ser vendido al Borussia de Dortmund. Su etapa en Alemania le consolidó, la joven promesa se convertía en una estrella mundial codiciada entre los equipos más grandes del mundo. Quien acabó ganando la rifa no fue otro que el Real Madrid. Los blancos consiguieron firmar a Bellingham, quien, en su primera temporada, al igual que hizo con los hinchas del Birmingham, enamoró a las gradas del Santiago Bernabéu. Cada vez que conseguía meter gol, los merengues comenzaban a cantar la famosa canción de los Beatles “Hey Jude”. Ese año, Bellingham fue uno de los engranajes clave que llevó al Real Madrid a conseguir el trofeo de La Liga y la Champions League.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 29 de junio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 29 de junio?

1613.- Un incendio destruye el teatro 'The Globe' de Londres, en el que estrenaba sus obras William Shakespeare.

1900.- Se crea la Fundación Nobel, que otorga desde el año siguiente los premios que llevan su nombre.

1958.- Brasil, con Pelé, gana la Copa del Mundo de fútbol en Estocolmo al vencer a Suecia (5-2).

1970.- España y la CEE firman en Luxemburgo un Acuerdo Comercial Preferencial para reducir derechos de aduana.

1976.- Independencia de las islas Seychelles tras 162 años de dominación británica.

1984.- El 'Grupo de Contadora' para la pacificación de Centroamérica, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Iberoamericana.

1987.- Profanan la tumba del expresidente argentino Juan Domingo Perón, en el cementerio bonaerense de La Cacharita, y roban sus manos.

1992.- Asesinato del presidente argelino, Mohamed Budiaf.

2008.- La selección española de Luis Aragonés gana su segunda Eurocopa de Fútbol frente a Alemania (1-0).

2015.- Los Reyes de España, Felipe y Letizia, inician una visita a México, la primera a un país hispanoamericano desde la proclamación del monarca.

2022.- España acoge en Madrid la Cumbre de la OTAN del 29 al 30 de junio, con la invasión rusa a Ucrania como tema principal.

¿Quién nació el 29 de junio?

1540.- Ana de Mendoza de la Cerda, princesa de Éboli.

1925.- Giorgio Napolitano, presidente italiano.

1935.- José María Cuevas, presidente de la patronal española.

1942.- Juan de Dios Ramírez Heredia, primer parlamentario gitano español.

1957.- “Ouka Leele” Bárbara Allende Gil de Biedma, fotógrafa y artista española.

1978.- Jordi Cruz, cocinero español.

1979.- Alejo Sauras, actor español.

¿Quién murió el 29 de junio?

1315.- Ramon Llull, teólogo, filósofo y escritor español.

1975.- Dionisio Ridruejo, escritor y político español.

1979.- Blas de Otero, poeta español.

1982.- Pierre Balmain, diseñador francés.

2000.- Vittorio Gassman, actor italiano.

2021.- Delia Fiallo, escritora y guionista cubana.

2022.- María Rosa de Madariaga, historiadora española.

¿Qué se celebra el 29 de junio?

Hoy, 29 de junio, se celebra el Día Internacional de los Trópicos.

Horóscopo del 29 de junio

Los nacidos el 29 de junio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 29 de junio

Hoy, 29 de junio, se celebra santa Emma.