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Tablas de surf para salvar vidas en la playa de Zarauz

La iniciativa surge después de que, el pasado viernes, los surfistas tuvieran que ayudar a salir del agua a una treintena de personas.

Tablas de surf para salvar vidas en la playa de Zarauz

Tablas de surf para salvar vidas en la playa de Zarauz

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Gonzalo Masip
Publicado:

Veintiocho grados marcan los termómetros en Zarautz Una multitud llena la playa de esta localidad guipuzcoana. Un bañista que sale del agua nos comenta que el agua está fresca y el día genial.

Pero todavía no hay socorristas. De ahí que varias escuelas de surf hayan decidido colocar tablas de rescate en varios puntos. La iniciativa partió de Axi Muniain, de Axi Muniain Surf Center. Nos explica que la idea es tener algo lo más accesible posible para poder efectuar un rescate. Joana Izurieta, de Moor Surf Eskola, añade que están colocadas en diferentes puntos a lo largo de toda la playa, que son las zonas donde más peligro puede haber.

Algo que están comprobando es que también tienen una función disuasoria. Joana nos traslada cómo las tablas están ayudando a que el bañista sea consciente de que allí hay un peligro.

De esta forma, además, creen que pueden conseguir que disminuyan los rescatesque terminan en tragedia. Axi nos explica que se busca dar seguridad tanto al que interviene como al que es rescatado. La finalidad, añade, es que tengan un punto al cual agarrarse. Joana destaca que no hace falta tener experiencia. Cualquier persona puede coger la tabla e ir hasta el agua a socorrer a quien haga falta.

Preguntamos a algunos bañistas sobre esta idea. Una joven nos dice que si viera a alguien en peligro en el mar, no dudaría en coger la tabla. Otro chico nos destaca que está muy bien conocer esta medida por si hiciera falta. Por último, un hombre nos señala que la iniciativa es estupenda.

Aunque ante todo lo fundamental es utilizar el sentido común y ser precavidos para que estas tablas de surf de rescate continúen posadas en la arena.

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