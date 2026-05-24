Un caballo desbocado hiere a un menor de 16 años tras arrollarle en El Rocío, Huelva

Un menor de 16 años ha resultado herido en la madrugada de este domingo tras ser arrollado por un caballo desbocado en la calle Santa María de la aldea de El Rocío, en Almonte (Huelva), en pleno desarrollo de la romería del Rocío 2026.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el joven tuvo que ser atendido en el Centro Sanitario del 061 instalado en el dispositivo del Plan Aldea, antes de ser trasladado por Protección Civil a su domicilio.

El accidente se ha producido en un contexto de gran afluencia de personas y caballos en la aldea almonteña, donde se celebra una de las romerías más multitudinarias de Europa, que cada año reúne a cientos de miles de peregrinos y visitantes en torno a la ermita de la Virgen del Rocío.

Un dispositivo reforzado

La romería del Rocío 2026 está siendo gestionada bajo el Plan Romero, el operativo especial de emergencias de la Junta de Andalucía, que moviliza a más de 7.000 efectivos entre servicios sanitarios, fuerzas de seguridad y personal de protección civil para garantizar el desarrollo del evento.

En la jornada previa, el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, informó de que se habían atendido 1.153 pacientes y registrado 352 incidencias en el conjunto del dispositivo, lo que refleja la elevada actividad asistencial durante los días centrales de la romería.

El Rocío, declarado evento de Interés Turístico Internacional, combina tradición religiosa, tránsito de hermandades y una fuerte concentración de personas y animales, lo que cada año obliga a desplegar un amplio operativo preventivo y de emergencias.

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