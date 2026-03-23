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Noticias de hoy, lunes 23 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 23 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, lunes 23 de marzo de 2026

Noticias de hoy, lunes 23 de marzo de 2026

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El choque en una pista en Nueva York, una guerra sin freno, y la tensión global por sus consecuencias, entre las noticias que marcan la jornada de este lunes.

Un avión se estrella contra un camión en Nueva York

Un avión ha colisionado contra un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia. Hay numerosos heridos, algunos en estado crítico, y al menos dos personas han muerto. Los controladores aéreos daban la voz de alarma en el momento del impacto. La FAA ha indicado que el aeropuerto podría permanecer cerrado entrada la tarde.

Día 24 de guerra

La ofensiva sobre Irán continúa sin tregua. Teherán ha vuelto a ser uno de los principales objetivos en un ataque calificado como sin precedentes. También han llegado los bombardeos a Bandar Abbas, en el estrecho de Ormuz. Mientras tanto, el régimen iraní responde con nuevos ataques y se han vuelto a ver bombas de racimo sobre Tel Aviv.

El ultimátum de Trump

El foco sigue puesto en el estrecho de Ormuz. Quedan menos de 24 horas para que expire el ultimátum de Donald Trump, que ha amenazado con destruir infraestructuras iraníes si no se reabre el paso. Irán responde elevando la presión y advierte de posibles ataques a infraestructuras energéticas en los países del Golfo.

Primer día del plan anticrisis en España

Arranca la semana con las primeras medidas del plan del Gobierno para hacer frente a la crisis. La gran duda es si realmente se notará en el bolsillo de los ciudadanos. El Congreso votará este jueves si respalda o no el paquete impulsado por el Ejecutivo.

Derrumbe en un hospital abandonado en Barcelona

Cuatro jóvenes han sido rescatados tras quedar atrapados en un hospital abandonado en Esparreguera, en Barcelona. La estructura se derrumbó mientras se encontraban en el interior. Hasta el lugar se desplazaron 13 dotaciones de bomberos y los cuatro heridos han sido trasladados al hospital.

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Efemérides de hoy 22 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 22 de marzo?

Muere Ahmed Yasin fundador de Hamas

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Sociedad

Noticias de hoy, lunes 23 de marzo de 2026

Noticias de hoy, lunes 23 de marzo de 2026

Cofradía de Sagunto

Los hombres de la Cofradía de Sagunto rechazan la participación de las mujeres en las procesiones de Semana Santa

Primer encuentro entre el papa emérito Benedicto XVI y el papa Francisco

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Torremolinos regula la ropa tendida vista desde la calle: ¿Adiós a los balcones llenos de coladas?
COLADA

Torremolinos regula la ropa tendida vista desde la calle: ¿Adiós a los balcones llenos de coladas?

Imagen de archivo de la Guardia Civil
SEVILLA LA NUEVA

Tres detenidos por quemar a una mujer tras rociarla con líquido inflamable en Madrid

Imagen de archivo de Bombers
BARCELONA

Rescatan a cuatro jóvenes tras el derrumbe del antiguo Hospital de Esparreguera, Barcelona

Al lugar se han desplazado 13 dotaciones de los bomberos, incluidos miembros del Grupo de Estructuras Colapsadas, ante el riesgo de que se derrumbasen otras partes de la edificación, y drones de la unidad de medios aéreos del cuerpo.

Imagen de un hombre frente al ordenador
Valencia

Se hace pasar por un menor de edad para pedirle un vídeo sexual y fotos íntimas a una adolescente de 13 años

Fiscalía pide para el acusado una pena de prisión de cinco años.

Matías Prats y Mónica Carrillo

El chiste de Matías Prats sobre la prohibición en Torremolinos de tender la ropa en el balcón: "La cosa está cogida con pinzas"

Matías Prats, en el informativo del domingo 22 de marzo

El chiste de Marías Prats tras liarse entre angula y anguila: "Recuerden, es importante..."

Noticias de hoy, jueves 2 de octubre de 2025

Noticias de hoy, domingo 22 de marzo de 2026

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