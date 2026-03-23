Noticias de hoy, lunes 23 de marzo de 2026

El choque en una pista en Nueva York, una guerra sin freno, y la tensión global por sus consecuencias, entre las noticias que marcan la jornada de este lunes.

Un avión se estrella contra un camión en Nueva York

Un avión ha colisionado contra un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia. Hay numerosos heridos, algunos en estado crítico, y al menos dos personas han muerto. Los controladores aéreos daban la voz de alarma en el momento del impacto. La FAA ha indicado que el aeropuerto podría permanecer cerrado entrada la tarde.

Día 24 de guerra

La ofensiva sobre Irán continúa sin tregua. Teherán ha vuelto a ser uno de los principales objetivos en un ataque calificado como sin precedentes. También han llegado los bombardeos a Bandar Abbas, en el estrecho de Ormuz. Mientras tanto, el régimen iraní responde con nuevos ataques y se han vuelto a ver bombas de racimo sobre Tel Aviv.

El ultimátum de Trump

El foco sigue puesto en el estrecho de Ormuz. Quedan menos de 24 horas para que expire el ultimátum de Donald Trump, que ha amenazado con destruir infraestructuras iraníes si no se reabre el paso. Irán responde elevando la presión y advierte de posibles ataques a infraestructuras energéticas en los países del Golfo.

Primer día del plan anticrisis en España

Arranca la semana con las primeras medidas del plan del Gobierno para hacer frente a la crisis. La gran duda es si realmente se notará en el bolsillo de los ciudadanos. El Congreso votará este jueves si respalda o no el paquete impulsado por el Ejecutivo.

Derrumbe en un hospital abandonado en Barcelona

Cuatro jóvenes han sido rescatados tras quedar atrapados en un hospital abandonado en Esparreguera, en Barcelona. La estructura se derrumbó mientras se encontraban en el interior. Hasta el lugar se desplazaron 13 dotaciones de bomberos y los cuatro heridos han sido trasladados al hospital.

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