La tierna imagen de la osa 'Lechuguina' paseando por Villarino del Sil, León

Una osa acompañada de dos crías ha vuelto a ser vista en las inmediaciones de Villarino del Sil, en el municipio berciano de Palacios del Sil, una zona donde la presencia del oso pardo es cada vez más habitual y donde los vecinos identifican al ejemplar como 'Lechuguina', una osa conocida en el entorno desde hace años. En las imágenes se observa a la osa y a los dos oseznos cruzando una carretera antes de meterse de nuevo en el bosque.

La presencia de esta osa es recurrente en el entorno desde hace unos cinco años. Medios locales señalan que la osa ya había protagonizado episodios similares en años anteriores y que ahora habría regresado con dos crías, lo que reabre el debate sobre las medidas de convivencia entre fauna salvaje y población rural.

Los vecinos piden el desbroce de caminos y zonas próximas al pueblo, así como medidas disuasorias para evitar que los osos se acerquen al casco urbano. En años anteriores, entidades conservacionistas como Fapas han impulsado actuaciones en el Alto Sil para reducir las incursiones de osos en pueblos, entre ellas protecciones en árboles frutales y colmenares adaptados.

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