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Noticias de hoy, lunes 16 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 16 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

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Noticias de hoy, lunes 16 de marzo de 2026 | Antena 3 Noticias

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El PP gana en Castilla y León y el PSOE respira a la vez que VOX se frena. Resaca electoral y noche de fiesta para el mundo del cine.

El 'no a la guerra' de Javier Bardem

Javier Bardem ha sido la cara de la reivindicación contra la guerra de Trump en la gala de los Óscar. Tanto en la alfombra roja como en el escenario, el actor español ha lucido en una enorme pegatina del 'no a la guerra' que se vio en España hace 23 años.

'Una batalla tras otra', la gran triunfadora

'Una batalla tras otra' ha sido la gran ganadora de la noche al llevarse seis estatuillas, superando a 'Los pecadores', que se presentaba con un récord histórico de nominaciones, 16. La española 'Sirat', candidata a dos estatuillas se ha quedado sin premio.

El PP gana las elecciones en Castilla y León

Mañueco gana las elecciones en Castilla y León. El candidato del PP mejora sus resultados, consigue dos procuradores más, después de casi cuatro décadas en el Gobierno. Eso sí, se queda lejos de la mayoría absoluta. Para gobernar, necesita a un Vox debilitado que ve ampliarse, por primera vez, la distancia con el Partido Popular.

Trump asegura que Irán quiere negociar

Donald Trump intenta reunir desesperadamente apoyos para que una flota internacional le quite a Irán el control del estrecho de Ormuz y el mercado mundial del petróleo se modere. Ahora mismo, el barril de Brent supera ampliamente los cien dólares: 104. Además, ataque sobre Dubai. El aeropuerto ha sido cerrado.

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El presidente de la asociación 'Sólo el Pueblo Salva al Pueblo', Rubén Gisbert.

Fiscalía pide archivar la querella contra la jueza de la DANA y su marido al no contemplar delito

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Noticias de hoy, lunes 16 de marzo de 2026

Masacre de la aldea de My Lai en Vietnam

Efemérides de hoy 16 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 16 de marzo?

Los trasteros están en auge y algunos los usan como vivienda
Trasteros como vivienda

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Mujer haciendo deporte
Mayores de 55 años

Los mayores de 55 años, motor de consumo en España: ya son el 34% de la población y lideran el gasto en ocio

Propietarios en su gran mayoría y cada vez menos centrados en dejar la vivienda en herencia, empiezan a verla como una herramienta para ganar seguridad en la jubilación, aunque la desconfianza hacia fórmulas como la hipoteca inversa sigue siendo muy alta.

Robos en la AP-7
ROBOS EN CARRETERA

Los robos en la AP-7 continúan: cuatro denuncias diarias en Girona

Los Mossos d'Esquadra prepara un plan para reducir los hurtos en una de las principales rutas de nuestro país

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Un autobús urbano atropella a una mujer en Madrid

La Policía Nacional detiene a un hombre que robó varios elementos en el almacén de un restaurante

A prisión por robar en un almacén de un restaurante donde se dejó su documentación y drogas

Un joven le roba más de 1.000 euros a un anciano a través del banco

Un joven es detenido por ser el autor de un presunto robo de 1.000 euros a un amigo anciano que estaba en la UCI

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