Noticias de hoy, lunes 16 de marzo de 2026

El PP gana en Castilla y León y el PSOE respira a la vez que VOX se frena. Resaca electoral y noche de fiesta para el mundo del cine.

El 'no a la guerra' de Javier Bardem

Javier Bardem ha sido la cara de la reivindicación contra la guerra de Trump en la gala de los Óscar. Tanto en la alfombra roja como en el escenario, el actor español ha lucido en una enorme pegatina del 'no a la guerra' que se vio en España hace 23 años.

'Una batalla tras otra', la gran triunfadora

'Una batalla tras otra' ha sido la gran ganadora de la noche al llevarse seis estatuillas, superando a 'Los pecadores', que se presentaba con un récord histórico de nominaciones, 16. La española 'Sirat', candidata a dos estatuillas se ha quedado sin premio.

El PP gana las elecciones en Castilla y León

Mañueco gana las elecciones en Castilla y León. El candidato del PP mejora sus resultados, consigue dos procuradores más, después de casi cuatro décadas en el Gobierno. Eso sí, se queda lejos de la mayoría absoluta. Para gobernar, necesita a un Vox debilitado que ve ampliarse, por primera vez, la distancia con el Partido Popular.

Trump asegura que Irán quiere negociar

Donald Trump intenta reunir desesperadamente apoyos para que una flota internacional le quite a Irán el control del estrecho de Ormuz y el mercado mundial del petróleo se modere. Ahora mismo, el barril de Brent supera ampliamente los cien dólares: 104. Además, ataque sobre Dubai. El aeropuerto ha sido cerrado.