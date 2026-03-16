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Trump dice que Irán no está lista para negociar mientras insiste en crear una coalición para patrullar el estrecho de Ormuz

Trump asegura que está "en contacto" con Irán aunque dice todavía no están preparados para una negociación. Además, confirma su empeño de crear una coalición para patrullar el estrecho de Ormuz.

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Trump dice que Irán no está lista para negociar mientras insiste en crear una coalición para patrullar el estrecho de Ormuz | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Publicado:

Cuando se entra en la tercera semana de guerra, Donald Trump asegura que está "en contacto" con Irán, pero muestra dudas de que Teherán esté preparada para empezar unas negocaciones serias con las que poder poner fin a la ofensiva.

El presidente de Estados Unidos indica además que ha hablado con varios países para formar una coalición que patrulle el estrecho de Ormuz. Esta es una petición que avanzó el mandatario a través de Truth Social. En conversaciones en el avión presidencial, Trump no especificó con qué países ha hablado, pero sí dijo que sería una operación que "comenzaría de inmediato" en cuanto se forme la coalición.

"Realmente estoy exigiendo que estos países intervengan y se hagan cargo de su propio territorio, porque, en efecto, es su propio territorio. Es el lugar de donde obtienen su propia energía".

Sobre China apuntó que era "un caso de estudio interesante" aunque no confirmó si formaría parte de esa unión. Preguntado si estaba listo de proclamar la victoria en Irán dijo: "no, no voy a hacerlo. No hay motivo para ello. Simplemente digo que están diezmados... si nos marcháramos ahora mismo, les tomaría diez años o más reconstruirse; aun así, no voy a declararlo".

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