Efemérides de hoy 9 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 9 de abril?

El 9 de abril de 2007, Irán anuncia que ya produce uranio a escala industrial. El anuncio se hace durante la conmemoración del “Día Nacional de la Tecnología Nuclear”, una celebración creada por el régimen de Irán tan solo un año antes. El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, es quien da la noticia a sus ciudadanos, una nueva que enciende las alarmas en la comunidad internacional. Diferentes estados miembros del Consejo de la ONU argumentaron que, con ese nivel de enriquecimiento, Irán podría ser capaz de desarrollar su propio armamento nuclear. Aunque el gobierno persa reiteró que su único interés en la energía atómica era su uso civil, el secretismo que mantuvieron durante su desarrollo no convenció a los numerosos países que denunciaron la iniciativa.

Un 9 de abril, pero de 2012, Facebook adquiere la red social Instagram por mil millones de dólares. La compraventa de la aplicación llega tan solo unas semanas después del anuncio de que llegaría a los dispositivos Android, en un inicio solo podía ser usada para los usuarios de iOS de Apple. Este movimiento por parte de Mark Zuckerberg estableció la hoja de ruta de la empresa, capitalizar el mercado emergente de las redes sociales que ellos levaban impulsando desde 2004, cuando Facebook apareció en la web.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 9 de abril y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 9 de abril?

1609.- España firma una tregua de doce años con las Provincias Unidas de Holanda y les reconoce la libertad comercial en las dos Indias.

1865.- Finaliza la Guerra de Secesión. Rober E. Lee y Ulysses S. Grant se reúnen en Appomattox (EEUU) para firmar la rendición de los confederados.

1958.- Presentada en EEUU la máquina corazón-pulmón, de gran utilidad en operaciones de cardiología.

1967.- Primer vuelo del Boeing 737, en la ciudad de Seattle (Estados Unidos).

1977.- Legalizado el Partido Comunista de España.

1989.- El ejército soviético aplasta una manifestación antisoviética en Tiflis (Georgia), conocida como la Tragedia del 9 de abril.

1998.- Mueren 118 personas en la Meca aplastadas por una multitud.

2003.- Cae el régimen de Sadam tras la entrada de los blindados estadounidenses en Bagdad.

2007.- Irán anuncia que produce uranio a nivel industrial.

2019.- Un equipo liderado por investigadores españoles logra por primera vez eliminar por completo en ratones el cáncer de páncreas.

2024.- Iñaki Urdangarin queda libre al completar su pena de cinco años y diez meses por corrupción.

¿Quién nació el 9 de abril?

1618.- Agustín Moreto, dramaturgo español.

1926.- Hugh Hefner, empresario y editor de Playboy

1933.- Jean Paul Belmondo, actor francés.

1954.- Dennis Quaid, actor norteamericano

1960.- Isabel Coixet, directora de cine española.

1973.- Carmen Alcayde, periodista española.

1990.- Kristen Stewart, actriz estadounidense.

¿Quién murió el 9 de abril?

1626.- Francis Bacon, filósofo y político británico.

1904.- Isabel II, reina de España.

1959.- Frank Lloyd Wright, arquitecto estadounidense.

2003.- Jorge Oteiza Embil, escultor español.

2012.- José Guardiola, cantante español.

2017.- Carme Chacón, política socialista española,

2021.- Felipe de Edimburgo, príncipe y duque de Edimburgo, consorte de Isabel II de Inglaterra.

¿Qué se celebra el 9 de abril?

Hoy, 9 de abril, se celebra el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia.

Horóscopo del 9 de abril

Los nacidos el 9 de abril pertenecen al signo del zodiaco Aries.

Santoral del 9 de abril

Hoy, 9 de abril, se celebra santa Casilda y santos Acacio, Marcelo, Demetrio, Hilario y Prócoro.