La Guardia Civil desmantela una red que vendía carne sin control sanitario a restaurantes asiáticos de Madrid

En los últimos meses, la Guardia Civil ha detenido a 93 personas tras una amplia operación que ha destapado graves fraudes en explotaciones ganaderas, mataderos y transportes de animales por todo el país.

Las actuaciones, coordinadas por el Seprona dentro de la estrategia europea 'De la granja a la mesa', se han desarrollado en provincias como Toledo, Ciudad Real, Ávila, Madrid, Badajoz, Córdoba y Murcia. El resultado de esta expone que 1.441 animales fueron inmovilizados o sacrificados por problemas sanitarios o de bienestar. Entre ellos, había 673 ovejas, 368 aves, 208 cerdos, 184 cabras, siete caballos y hasta un ciervo.

Una de las piezas clave de esta macrooperación ha sido la Operación 'Pox', centrada en desmantelar una red criminal que introducía carne ilegal de ovino y caprino en el mercado. El grupo, activo en Toledo, Ávila y Madrid, trabajaba con explotaciones y mataderos clandestinos, falsificando documentación sanitaria y distribuyendo la carne a restaurantes asiáticos de la capital.

En Toledo, los animales eran sacrificados sin ningún control higiénico. La intervención se cerró con 30 investigados y la incautación de grandes cantidades de carne y animales.

Robaban animales y los cruzaban

Además, la Guardia Civil ha detectado otras irregularidades como en la provincia de Badajoz. La Operación 'Saxum Tubercum' reveló que algunos ganaderos manipulaban las pruebas de tuberculosis bovina, utilizando medicamentos no controlados para ocultar la enfermedad.

En la misma zona, se desarticuló un grupo familiar que robaba ganado ovino y lo mezclaba con rebaños de explotaciones cercanas. Gracias a los controles reforzados, se recuperaron las ovejas robadas y se inmovilizaron 262 animales sin trazabilidad.

Investigado un veterinario

En Córdoba y Ciudad Real, la Operación 'Antimicrobiano' sacó a la luz un entramado de falsificación de recetas veterinarias y dispensación ilegal de medicamentos. Ante esto, un veterinario está siendo investigado por delitos contra la salud pública, intrusismo profesional y falsedad documental. También había una tienda online que vendía medicamentos veterinarios sin control, con más de mil productos sin trazabilidad que se almacenaban en una nave clandestina.

La investigación también se centró en Murcia, donde la Operación 'Cabiano' destapó irregularidades en el transporte de caballos desde Bélgica hasta Cartagena, con destino final a Libia y Líbano. Los animales no figuraban en los registros oficiales por lo que se acusa a los responsables de falsedad documental.

En total, la Guardia Civil ha documentado 65 infracciones penales, incluidas maltrato y abandono animal, delitos contra la salud pública, falsificación documental e integración en grupo criminal. Además, se registraron 3.316 infracciones administrativas, la mayoría por incumplir normas de sanidad animal.

