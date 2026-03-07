El temporal de lluvias provoca la crecida del río Butrón en Munguía, Vizcaya

El río Butrón ha llegado esta madrugada a rozar los siete metros de altura tras las fuertes precipitaciones. Han llegado a acumularse hasta 90 litros por metro cuadrado en 24 horas. En algunos puntos de la localidad vizcaína de Munguía se ha salido de su cauce. Un vecino nos señala que está alto mientras una mujer protesta porque “no se limpia nunca el río y está hecho una porquería y se desborda cada dos por tres”.

Garajes anegados

Varios garajes han quedado anegados y en algunos, los propietarios de los vehículos no han podido sacarlos. no conseguían sacar sus coches. Ramón es uno de esos conductores que nos explica impotente cómo subió el agua y que un vecino le avisó a las dos de la mañana, pero ya no se podía hacer nada. Otro propietario, del mismo garaje nos cuenta que a él le despertó su mujer a las tres de la mañana para sacar el coche y que cuando bajó ya tenía el “premio”.

Sin avisos de alerta al móvil

Los vecinos se quejan de que no han recibido ninguna alarma por el móvil. “Normalmente llegan los mensajes del Ayuntamiento al móvil y esta vez no ha llegado ninguno”, nos comenta una mujer. Durante la madrugada, fueron los policías municipales los que alertaron del peligro por megafonía. Su mensaje pedía retirar todos los vehículos de la zona y los garajes.

Inundaciones en trasteros

El agua también ha entrado en los trasteros. Una mujer nos muestra el suyo. El suelo sigue teniendo agua. “Ha sido suficiente para estropear todo lo que hay por aquí”, se lamentaba. También ha cubierto el gimnasio del Club de Rugby de la localidad. Uno de los jugadores detiene las labores de limpieza para mostrarnos hasta donde llegó el agua. Cerca de un metro de altura alcanzó. Varias carreteras han quedado cortadas. Incluso, se tuvo que rescatar a una mujer que era trasladada en camilla cuando su ambulancia quedó atrapada en una valsa de agua.

