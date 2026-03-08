Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: El Ejército israelí ataca varios depósitos de combustible en Teherán

Se cumplen ocho días desde el inicio de la guerra en Irán, y el final sigue siendo una incógnita. En la noche de este sábado, el Ejército de Israel ha asegurado haber atacado varios depósitos de combustible en Teherán que, según sostiene, eran utilizados por las fuerzas armadas de Irán para operar infraestructura militar. El ataque forma parte de una nueva oleada de bombardeos israelíes contra objetivos estratégicos iraníes.

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel han indicado que la operación ha sido llevada a cabo por la fuerza aérea con apoyo de los servicios de inteligencia. Según el Ejército, los depósitos de combustible estaban vinculados a la logística militar iraní y su destrucción supone "un paso más en la profundización del daño a la infraestructura militar del régimen".

La ofensiva también ha incluido ataques contra aviones de combate F-14 en el aeropuerto de Isfahán, y contra sistemas de detección y defensa aérea que, según Israel, representaban una amenaza para sus aeronaves. Estos bombardeos se suman a una operación previa en el aeropuerto de Mehrabad, en Teherán, donde Israel afirmó haber destruido varios aviones vinculados a la Fuerza Quds, unidad exterior de la Guardia Revolucionaria iraní.

Kuwait y Baréin denuncian ataques con drones contra infraestructuras aéreas

Mientras tanto, el conflicto continúa expandiéndose en la región. Durante la madrugada, medios iraníes han informado del lanzamiento de misiles y drones contra infraestructuras en Kuwait y Baréin, incluidos objetivos cercanos a bases militares estadounidenses. Las autoridades kuwaitíes han señalado que los ataques provocaron incendios en el aeropuerto internacional y en instalaciones gubernamentales, además de causar la muerte de dos militares.

En paralelo, Israel ha continuado con su campaña de bombardeos en Líbano. Al menos 25 personas han muerto en ataques contra varias localidades del sur del país y en Beirut, donde el Ejército israelí ha afirmado haber realizado un "ataque preciso" contra comandantes para el Líbano de la Fuerza Quds.

Según cifras iraníes, al menos 1.332 civiles han muerto en Irán desde el inicio del conflicto, mientras que los ataques iraníes contra Israel han causado diez víctimas mortales. En el Líbano, el número total de fallecidos supera ya los 300.

La embajada española en Irán, evacuada con éxito

Este sábado por la tarde, el Ministro de Exteriores, José Manuel Albares, comunicaba a través de su perfil X, que "la Embajada de España en Irán, acababa de ser evacuada con éxito".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.