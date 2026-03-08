GUERRA EN IRÁN
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: El Ejército israelí ataca varios depósitos de combustible en Teherán
Sigue en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Se cumplen ocho días desde el inicio de la guerra en Irán, y el final sigue siendo una incógnita. En la noche de este sábado, el Ejército de Israel ha asegurado haber atacado varios depósitos de combustible en Teherán que, según sostiene, eran utilizados por las fuerzas armadas de Irán para operar infraestructura militar. El ataque forma parte de una nueva oleada de bombardeos israelíes contra objetivos estratégicos iraníes.
En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel han indicado que la operación ha sido llevada a cabo por la fuerza aérea con apoyo de los servicios de inteligencia. Según el Ejército, los depósitos de combustible estaban vinculados a la logística militar iraní y su destrucción supone "un paso más en la profundización del daño a la infraestructura militar del régimen".
La ofensiva también ha incluido ataques contra aviones de combate F-14 en el aeropuerto de Isfahán, y contra sistemas de detección y defensa aérea que, según Israel, representaban una amenaza para sus aeronaves. Estos bombardeos se suman a una operación previa en el aeropuerto de Mehrabad, en Teherán, donde Israel afirmó haber destruido varios aviones vinculados a la Fuerza Quds, unidad exterior de la Guardia Revolucionaria iraní.
Kuwait y Baréin denuncian ataques con drones contra infraestructuras aéreas
Mientras tanto, el conflicto continúa expandiéndose en la región. Durante la madrugada, medios iraníes han informado del lanzamiento de misiles y drones contra infraestructuras en Kuwait y Baréin, incluidos objetivos cercanos a bases militares estadounidenses. Las autoridades kuwaitíes han señalado que los ataques provocaron incendios en el aeropuerto internacional y en instalaciones gubernamentales, además de causar la muerte de dos militares.
En paralelo, Israel ha continuado con su campaña de bombardeos en Líbano. Al menos 25 personas han muerto en ataques contra varias localidades del sur del país y en Beirut, donde el Ejército israelí ha afirmado haber realizado un "ataque preciso" contra comandantes para el Líbano de la Fuerza Quds.
Según cifras iraníes, al menos 1.332 civiles han muerto en Irán desde el inicio del conflicto, mientras que los ataques iraníes contra Israel han causado diez víctimas mortales. En el Líbano, el número total de fallecidos supera ya los 300.
La embajada española en Irán, evacuada con éxito
Este sábado por la tarde, el Ministro de Exteriores, José Manuel Albares, comunicaba a través de su perfil X, que "la Embajada de España en Irán, acababa de ser evacuada con éxito".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: El presidente de Irán confirma que sus palabras fueron "malinterpretadas por el enemigo"
Este sábado, el presidente de Irán, Masu Pezeshkian, anunciaba que iba a detener los ataques contra los países vecinos. Unas declaraciones que según ha afirmado este domingo, "fueron malinterpretadas por el enemigo que busca división".
"El enemigo tenía ideas burdas sobre mis declaraciones, el enemigo quiere que nosotros y los países vecinos estemos en guerra. No permitiremos la confiscación de un solo centímetro del territorio del país. Si quieren atacar e invadir nuestro territorio desde cualquier país, tendremos que responder a ese ataque", ha expuesto.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Se reanudan parcialmente los vuelos en Tel Aviv
Tras más de una semana de guerra con Irán, el aeropuerto de Ben Gurión, a las afueras Tel Aviv, ha reabierto de forma parcial sus servicios, y este domingo han salido los primeros vuelos comerciales. Las aerolíneas que están operando para la salida de vuelos comerciales son las israelíes El Al, Israir y Arkia.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Teherán raciona a 20 litros de gasolina diarios por persona tras últimos ataques israelíes
Las autoridades iraníes han racionado este domingo a 20 litros por gasolina por persona al día, tras los ataques de esta madrugada contra instalaciones petroleras en la capital.
Según ha informado el gobernador de Teherán, Mohamad Sadeg Motamedian, "se trata de una medida provisional".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Albares advierte de la posible llegada de refugiados
Este domingo, El País ha publicado una entrevista con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien ha advertido de la posible llegada de refugiados a España por la guerra.
"Estamos hablando de un país como Irán, de casi cien millones de personas. Podríamos estar ante un movimiento de población, como ocurrió en Siria, pero de unas dimensiones mucho mayores", ha recalcado Albares.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: China pide el fin de la guerra en Irán
Este domingo, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, ha pedido un alto al fuego en Irán, que suponga "el cese inmediato" de los ataques de una guerra que "no debería haber ocurrido, y que no beneficia a nadie".
Para Yi, la historia de la región de Oriente Próximo deja claro "una y otra vez", que la fuerza no es la solución, y que los conflictos armados "solo aumentan el odio".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Pedro Sánchez se solidariza con Arabia Saudí
El Presidente del Gobierno ha publicado en su perfil de X, que ha mantenido una conversación con el príncipe heredero de Arabia Saudí Mohammed bin Salman, al que le ha expresado su solidaridad por los "injustificables ataques sufridos".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: Teherán amanece envuelta en nubes tóxicas tras ataque israelíes a instalaciones petroleras
Este domingo, Teherán ha amanecido envuelta en una nube tóxica, que es resultado de una mezcla de la lluvia y el humo de los ataques israelíes contra instalaciones petroleras en la capital, que han causado cuatro muertos.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: 1.332 civiles han muerto en Irán
Desde que comenzó la guerra el pasado 28 de febrero, al menos 1.332 civiles han muerto en Irán, mientras que los ataques iraníes contra Israel, han causado 10 víctimas mortales. En el Líbano, el número total de fallecidos supera ya los 300.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora sobre la guerra en Oriente Próximo.
