Noticias de hoy, domingo 7 de junio de 2026

La santa misa en Cibeles, las altas temperaturas o las elecciones a la presidencia del Real Madrid, entre las noticias más destacadas de este domingo 7 de junio.

Misa

A las 10:00 horas se ha celebrado en la plaza de Cibeles la Santa Misa presidida por el papa León XIV. Así comenzaba el segundo día de su visita que, según las estimaciones difundidas por la organización, alrededor de 1,2 millones de personas, a la que también han asistido los Reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía.

La celebración ha seguido con la tradicional procesión del Corpus Christi, en una jornada marcada por la gran participación ciudadana y por los mensajes del Pontífice en favor del diálogo y la cohesión social. Al finalizar, el pontífice ha impartido la bendición a toda la ciudad de Madrid.

Calor

El calor ha sido otro de los protagonistas de la jornada de hoy. Con temperaturas de hasta 33 grados, los miles de fieles que han acudido al gran evento han estado bien equipados con paragüas, sombreros, gorras improvisadas, y sobre todo, abanico.

Estas temperaturas han obligado a reforzar los equipos sanitarios de la zona. Sin embargo el calor, que apretaba desde primera hora, no ha frenado la emoción y devoción de los asistentes.

Hantavirus

Los españoles que permanecían en cuarenta por contacto con hantavirus han abandonado el hospital Gómez Ulla de Madrid. A partir de este domingo continuarán la cuarentena en sus domicilios.

El Ministerio de Sanidad ha informado que dejan el centro hospitalario, mientras que el único positivo por hantavirus continúa ingresado en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN).

Impacto económico

El impacto económico de la visita del pontífice supera los 150 millones de euros. En estos momentos la ocupación en Madrid supera el 85% ya que son muchos los peregrinos que llenan la capital este fin de semana y a gran parte de los negocios se les ha adelantado eso de hacer el agosto.

Las mesas llenas, cola desde primera hora de la mañana y la cocina abierta hasta las 11 de la noche para atender la gran demanda.

Elecciones

Primeras elecciones en 20 años. Florentino Pérez y Enrique Riquelme se enfrentan por la presidencia del Real Madrid. Las urnas se han abierto a las 9.00 horas en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas y permanecerán abiertas hasta las 20.00 horas.

Hasta el momento 12.651 socios han ejercido su derecho a voto hasta las 13:00, lo que significa un 16,82% del electorado, compuesto por un total de 75.219 personas con derecho a voto.

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