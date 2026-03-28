Noticias de hoy, domingo 28 de marzo de 2026

Un mes de guerra en Irán, el abandono del vicepresidente del Comité de Garantías de Vox y la visita del papa León XIV a Mónaco, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 28 de marzo.

De una ofensiva de dos días a un mes de guerra: Irán entra en una fase más dura del conflicto

Un mes después del inicio de la guerra en Oriente Próximo, el conflicto sigue lejos de resolverse y ha entrado en una fase de alta tensión política, militar y humanitaria. Lo que inicialmente se preveía como una operación rápida se ha convertido en un escenario de escalada continua, con ataques, amenazas y negociaciones aún inestables.

La ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel no logró estabilizar la región y, por el contrario, ha prolongado la confrontación. En respuesta, Irán ha intensificado sus acciones militares, incluyendo ataques contra intereses estadounidenses en la zona, además de movilizar reservistas y endurecer su discurso.

La posible llegada de más tropas y medidas como la reducción de la edad de reclutamiento en Irán han incrementado la preocupación internacional, especialmente por el impacto en la población civil. El conflicto ya deja miles de muertos y heridos, junto a consecuencias económicas globales como el aumento del precio de la energía y la volatilidad de los mercados.

En el plano diplomático, Estados Unidos mantiene una estrategia ambigua: combina presión militar con intentos de negociación. Ha planteado propuestas que incluyen el levantamiento de sanciones a cambio de limitar el programa nuclear iraní, pero Teherán las considera inaceptables y exige condiciones más amplias, como el fin de los ataques y compensaciones.

Por su parte, Israel continúa con su ofensiva y prevé intensificarla, lo que añade tensiones con la postura estadounidense. Mientras tanto, el conflicto también afecta a otros países, como España, que ha pedido desescalada, evacuado a sus ciudadanos y adoptado medidas para mitigar el impacto económico.

En síntesis, la guerra no solo se prolonga, sino que aumenta su intensidad, con un elevado coste humano y un futuro incierto marcado por la falta de acuerdos claros.

El papa León XIV agradece al rey de Mónaco que se posicione en contra del aborto

Durante su visita a Mónaco, el pontífice pronunció un discurso en la catedral ante la comunidad católica, donde destacó el carácter diverso y cosmopolita del Principado y subrayó la importancia de que esas diferencias no generen divisiones sociales.

En presencia de la familia Grimaldi, defendió el papel de la Iglesia en la promoción de la dignidad humana y la protección de la vida desde su inicio hasta su fin natural, en un país donde el catolicismo es la religión oficial.

También advirtió sobre los riesgos del secularismo y del individualismo, animando a los creyentes a reforzar valores basados en la solidaridad y planteando reflexiones sobre si el modelo social actual protege realmente a las personas.

El contexto político refuerza este mensaje: el príncipe Alberto II bloqueó recientemente una ley que buscaba legalizar el aborto, manteniendo a Mónaco entre los pocos países europeos donde sigue prohibido.

Finalmente, el pontífice agradeció el apoyo del Principado a iniciativas del Vaticano, especialmente su contribución económica para facilitar la participación de jóvenes de países con menos recursos en eventos internacionales.

El vicepresidente del Comité de Garantías de Vox abandona el partido tras denunciar prácticas "cuasi mafiosas"

La crisis interna de Vox suma un nuevo capítulo con la dimisión de José Francisco Garre en Torre Pacheco, quien hasta ahora era portavoz municipal y miembro del Comité de Garantías. Su salida, acompañada de la renuncia a la militancia, se produce tras denunciar presiones y prácticas irregulares desde la dirección nacional.

El caso tiene especial relevancia porque Garre formaba parte del órgano encargado de velar por los derechos de los afiliados, y su marcha se enmarca en un contexto de conflictos internos, expedientes disciplinarios y salidas de figuras destacadas del partido.

Entre los motivos, se apunta su desacuerdo con decisiones recientes, como la destitución de José Ángel Antelo, así como su incomodidad ante lo que considera "purgas" y diferencias de trato dentro de la organización. En su despedida, criticó duramente la gestión interna y defendió a dirigentes históricos apartados en los últimos meses.

Pese a abandonar el partido, Garre mantendrá su acta como concejal y seguirá como portavoz en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, ahora como independiente. Además, continuará gestionando varias áreas municipales dentro del gobierno local, tras el acuerdo alcanzado entre Vox y el PP para asegurar la estabilidad del consistorio.

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