Noticias de hoy, domingo 24 de mayo de 2026

La última hora de la imputación de Zapatero, un nuevo tiroteo cerca de la Casa Blanca y los once detenidos por organizar carreras ilegales, entre las noticias destacadas de la jornada de hoy, domingo 24 de mayo.

La UDEF sitúa a Zapatero como presunto intermediario en el caso Plus Ultra

La UDEF ha añadido nuevos mensajes y conversaciones a la investigación del caso Plus Ultra que, según los investigadores, relacionan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con gestiones realizadas en favor de la aerolínea tanto en España como en Venezuela. Entre las pruebas analizadas figuran intercambios entre directivos de la compañía y sus abogados sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a la empresa.

El informe policial incluye un chat de mayo de 2021 en el que uno de los accionistas afirmaba que "la fiscal jefa es amiga", además de mensajes con personas cercanas al entorno de Zapatero en Venezuela. En una de esas conversaciones, el presidente de Plus Ultra aseguraba haber mantenido una reunión "satisfactoria" con Manuel Fajardo, colaborador próximo al expresidente.

La UDEF también sostiene que Zapatero felicitó a responsables de la aerolínea tras obtener permisos de vuelo entre Madrid y Caracas. Para los investigadores, estas comunicaciones podrían reforzar las sospechas sobre posibles delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales vinculados al rescate de la compañía. La causa sigue abierta en la Audiencia Nacional y, hasta ahora, no existe ninguna sentencia firme.

Nuevo tiroteo cerca de la Casa Blanca: El Servicio Secreto abate al atacante

Un hombre de 21 años, identificado como Nasire Best, murió este sábado tras un enfrentamiento armado con agentes del Servicio Secreto cerca de la Casa Blanca, en Washington. El incidente ocurrió junto a un control de seguridad, donde el joven presuntamente abrió fuego contra los agentes, desencadenando una rápida respuesta policial. Durante el tiroteo, un peatón resultó herido y fue trasladado al hospital, mientras que ningún miembro de las fuerzas de seguridad sufrió daños.

Según medios estadounidenses, Best tenía antecedentes relacionados con problemas de salud mental y ya había protagonizado incidentes previos en los alrededores de la Casa Blanca. En 2025 fue ingresado en un centro psiquiátrico después de intentar bloquear el acceso a una zona del complejo presidencial mientras afirmaba ser Jesucristo. Además, tenía restricciones judiciales que le prohibían acercarse al lugar.

Las investigaciones apuntan a que el joven sacó un arma de una bolsa y comenzó a disparar antes de ser abatido por los agentes. El presidente Donald Trump se encontraba dentro de la Casa Blanca durante el suceso, aunque las autoridades aseguraron que nunca estuvo en peligro.

Tras el ataque, Trump agradeció públicamente la actuación del Servicio Secreto y destacó la importancia de reforzar la seguridad en torno a la sede presidencial, especialmente después de otros incidentes recientes ocurridos en Washington.

Evacuadas cuatro personas por el incendio de una vivienda en Málaga

Cuatro personas resultaron afectadas durante la madrugada de este domingo por el incendio de una vivienda en Estepona (Málaga), según informó el servicio de Emergencias 112 Andalucía. Una mujer de 64 años tuvo que ser trasladada a un centro sanitario, mientras que las otras tres personas recibieron asistencia médica en el lugar.

El fuego se originó poco después de las 2:00 horas en un piso situado en la cuarta planta de un edificio ubicado en la Prolongación Avenida San Lorenzo. Tras varias llamadas de alerta, hasta la zona acudieron efectivos de bomberos, Policía Local y Policía Nacional.

Durante la intervención, los servicios de emergencia evacuaron a una persona de una vivienda situada en la planta superior. El incendio destruyó completamente el piso afectado y, una vez extinguidas las llamas, los bomberos realizaron controles de gases en las viviendas cercanas para garantizar la seguridad de los vecinos.

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