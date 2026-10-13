Efemérides de hoy 13 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 13 de octubre?

El 13 de octubre de 2010, consiguen rescatar con éxito a los 33 mineros de Chile que quedaron atrapados en la mina San José, en la región de Copiapó. El suceso comenzó 69 días antes, el 5 de agosto, cuando un derrumbamiento los dejó aislados en el yacimiento. Las primeras semanas fueron angustiosas para los familiares: no existía forma de contactar con los mineros, y el ministro de Minería, Laurence Golborne, declaró que las probabilidades de encontrarlos con vida eran “bajas”. La esperanza era escasa.

El 22 de agosto, tras perforar en vertical la montaña, al sacar la maquinaria encontraron un mensaje atado a esta: “Estamos bien en el refugio los 33”. Seguían vivos. Así comenzó el plan de rescate: la Operación San Lorenzo. Tras evaluar tres planes distintos (A, B y C), el Plan B acabó siendo el elegido. Este consistía en perforar un conducto lo suficientemente ancho para introducir la cápsula Fénix 2, diseñada por la Armada chilena en colaboración con la NASA. Con todo listo, uno a uno los mineros fueron regresando a la superficie. El primero sería Florencio Ávalos. El número 33 y último fue Luis Ursúa, el ser humano que más tiempo ha pasado bajo tierra.

Un 13 de octubre, pero de 1843, Isabel II sanciona por decreto que todas las unidades, regimientos e instituciones del Ejército de Tierra debían usar la misma bandera que la Armada española: la rojigualda. Con la firma del presidente del Gobierno, Joaquín María López, la cruz de Borgoña quedaba atrás; la bicolor era ya el símbolo nacional. Cabe mencionar que Isabel II aún era menor de edad: estaba a un mes de asumir el trono efectivo después de que las Cortes adelantaran su mayoría de edad. Con este movimiento, el Gobierno provisional de Joaquín María López consiguió unificar el sentimiento patriótico del ejército.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 13 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 13 de octubre?

1792.- Se coloca la primera piedra del edificio que se convertiría en la Casa Blanca.

1884.- El meridiano de Greenwich es adoptado como referencia para medir las longitudes de la Tierra en una conferencia internacional celebrada en Washington (EE.UU.).

1934.- Las tropas gubernamentales ocupan la ciudad de Oviedo y ponen fin a la 'Revolución de Asturias'.

1972.- Un avión en el que viajaban 45 personas, entre ellas el equipo de rugby uruguayo Old Christian Club, se estrella en los Andes. Durante dos meses los supervivientes se alimentaron de restos humanos para sobrevivir.

1980.- El argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.

1987.- El costarricense Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz.

1999.- Detenido en Colombia Fabio Ochoa, uno de los mayores narcotraficantes del mundo.

2009.- Plácido Domingo recibe el mayor premio de la música clásica, el de la Fundación Birgit Nilsson.

2015.- El grupo terrorista Estado Islámico insta a los musulmanes a la 'guerra santa' contra Rusia y EE. UU.

2020.- El Gobierno concede al tenista Rafael Nadal la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo.

2024.- Decenas de miles de personas se manifiestan en Madrid para exigir rebajas en los precios del alquiler.

¿Quién nació el 13 de octubre?

1789.- Manuel Eduardo de Gorostiza, escritor mexicano.

1921.- Yves Montand, actor y cantante francés.

1930.- Paquita Rico, actriz y cantante española.

1934.- Nana Mouskouri, cantante griega.

1941.- Paul Simon, cantante estadounidense.

1962.- Kelly Preston, actriz estadounidense.

1982.- Ian Thorpe, nadador australiano.

¿Quién murió el 13 de octubre?

1688.- Pedro de Mena, escultor español.

1715.- Nicolás Malebranche, filósofo francés.

1985.- Francesca Bertini, actriz italiana.

2007.- Vernon Bellecourt, líder del movimiento indio estadounidense.

2014.- Antonio Cafiero, histórico dirigente peronista argentino.

2018.- Jim Taylor, exjugador de fútbol americano.

2023.- Louise Glück, poeta estadounidense.

¿Qué se celebra el 13 de octubre?

Hoy, 13 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Trombosis.

Horóscopo del 13 de octubre

Los nacidos el 13 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 13 de octubre

Hoy, 13 de octubre, se celebra san Eduardo III el confesor.