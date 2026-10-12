Rescatan a un hombre de 92 años tras caer entre las rocas de una playa de Sanxenxo

Un hombre de 92 años ha sido rescatado por el helicóptero Pesca 1 del Servicio de Guardacostas de Galicia, después de sufrir una caída en una zona rocosa de la playa de Area de Agra, en el municipio pontevedrés de Sanxenxo. El anciano, vecino de la parroquia de Dorrón, sufrió un golpe en la cabeza, aunque se encontraba consciente en el momento de su traslado.

El aviso a los servicios de emergencia se recibió sobre las 14:30 horas. La intervención requirió un dispositivo especial debido a las características del lugar, ya que se trata de una zona escarpada junto al mar, en la que el acceso por tierra resultaba complicado.

Lo encontró su hija tras echarlo en falta en casa

Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Sanxenxo, fue la hija del afectado quien lo localizó después de acudir a la zona en su búsqueda. La mujer se había acercado hasta allí, preocupada al echarlo en falta en casa y no saber dónde se encontraba.

Tras localizarlo en las rocas de la playa, dio aviso a los servicios de emergencias para que pudieran atenderlo y organizar su evacuación. La caída se produjo en un punto de difícil acceso para los medios terrestres, lo que complicó las labores de asistencia. Por este motivo el 112 tuvo que poner en marcha un amplio operativo de rescate, para poder elevarlo en una camilla.

Un complicado rescate en una zona escarpada

En un principio, hasta la playa de Area de Agra se desplazaron efectivos de la Policía Local, personal de Emergencias de Sanxenxo y una ambulancia. Sin embargo, las dificultades del terreno hicieron necesaria la intervención del helicóptero para sacar al herido de la zona rocosa y ponerlo a salvo.

El operativo permitió evacuar al hombre desde el lugar de la caída y facilitar su traslado para recibir atención médica. La coordinación entre los distintos servicios movilizados resultó fundamental para llevar a cabo el rescate en condiciones de seguridad.

Trasladado consciente al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo

El hombre presentaba un golpe en la cabeza, pero estaba consciente cuando fue evacuado. El afectado estuvo atendido en todo momento por efectivos del 061, hasta que el helicóptero llegó al lugar. Tras conseguir acceder al punto rocoso en el que se encontraba, el Pesca 1 inició la labor de rescate y logró elevarlo en una camilla. Posteriormente, fue trasladado al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde fue atendido por los profesionales sanitarios para su valoración.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias exactas de la caída ni sobre la evolución de su estado de salud.