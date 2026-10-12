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Atrapados más de 50 minutos en un cine de Málaga al romperse la manija de la puerta

Una avería en la puerta dejó atrapados a varios espectadores casi una hora en un cine de Málaga.

Encerrados en un cine de Málaga

Atrapados más de 50 minutos en un cine de Málaga | Antena 3 Noticias

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Toñi Portillo
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No se trata de una película, sino de una realidad, la que sufrieron un gran número de aficionados al cine que acudieron a ver una película como cualquier otro día.

Lo que tenía que ser una tarde de cine relajante, con palomitas y refresco, se convirtió en una situación de angustia para varios espectadores que, al comprobar que la puerta no se abría, según se denuncia en redes sociales en la página de "Fuengirola se queja", sufrieron momentos de ansiedad y claustrofobia ante la imposibilidad de salir de la sala.

Una puerta única por la que salir, un tirador roto y los minutos que pasaban, según contaban en el vídeo que han colgado algunos de los atrapados.Un equipo de bomberos tuvo que rescatar a los encerrados en el cine.

Los minutos pasaban, los intentos de abrir la puerta eran inútiles, pero llegaron algunas risas y bromas de los retenidos que suavizaron la situación de angustia de los que se veían encerrados y con el susto en el cuerpo.

Cuando saltaba la alarma y se oía de fondo una voz que invitaba a evacuar el cine: "Mantenga la calma y diríjase hacia la salida más cercana", en el vídeo que se ha hecho viral, al oír los retenidos el mensaje de megafonía, no podían contener las risas. Y se preguntan unos a otros: "¿Cómo nos vamos, cómo salimos?".

Las carcajadas de uno de los presentes, que recoge bajo la puerta una nota, anuncia la mejor noticia que podrían recibir: "Ya vienen los bomberos, tranquilos". Después de más de 50 minutos llegaron los bomberos y, con su trabajo, consiguieron liberar a los atrapados de una tarde de cine con un final feliz, con cierto miedo y muchas preguntas sin respuesta, e incluso con dificultades para muchos de los que quisieron abrir una hoja de quejas y reclamaciones a la dirección del cine.

José Manuel Morales, subgerente de Málaga Nostrum Premium, en declaraciones a Antena 3 Noticias, nos ha contado que un usuario, al abrir la puerta, se quedó con el tirador en la mano, lo que provocó que no se pudiera abrir.

Para evitar esa situación, se están cambiando todos los mecanismos de las puertas para que no se tenga que usar la manija, sino que con solo empujar se pueda salir de la sala, lo que evitará lo sucedido el sábado pasado.

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