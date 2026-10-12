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Casi 700 migrantes rescatados en las costas de Canarias durante el puente del Pilar

Es la cifra final tras la llegada el domingo de 668 personas en cuatro embarcaciones a El Hierro, Gran Canaria y Lanzarote, y el rescate esta mañana de 72 ocupantes en Fuerteventura.

Migrantes llegados en patera a Canarias

Casi 700 migrantes rescatados en las costas de Canarias durante el puente del Pilar | Antena 3 Noticias

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Fátima Bravo
Publicado:

El Atlántico registra un goteo constante de embarcaciones frente a las costas del Archipiélago. Mientras el país vive la pausa del puente del Pilar, Canarias cierra un fin de semana festivo en el que los servicios de emergencia y salvamento marítimo han auxiliado a 740 personas en la Ruta Atlántica desde la jornada del pasado sábado.

El último rescate se ha producido a primera hora de este lunes festivo, cuando la Salvamar Izar ha localizado en aguas cercanas a la isla de Fuerteventura una embarcación neumática con 72 personas de origen magrebí a bordo —68 hombres, una mujer y tres menores—, tras un trayecto que concluyó con su desembarco en Gran Tarajal.

Desglose por islas durante el fin de semana

El grueso de las atenciones se concentró durante la jornada del domingo con la llegada consecutiva de cuatro embarcaciones que sumaron 668 personas. El puerto herreño de La Restinga fue el punto de mayor presión al recibir dos cayucos en los que viajaban 356 personas —220 en el primero y 136 en el segundo—, entre ellas 26 menores y 19 mujeres.

De forma paralela, las asistencias marítimas se extendieron al resto del Archipiélago. En Gran Canaria, un cayuco con 216 ocupantes fue escoltado hasta el muelle de Arguineguín, mientras que en Lanzarote los equipos de auxilio interceptaron en alta mar una barcaza con 96 migrantes que fueron trasladados posteriormente al puerto de Arrecife.

Asistencia en el muelle de Gran Tarajal

La última operativa de esta mañana ha concluido pasadas las 06:00 horas con el atraque de la Salvamar Izar en Gran Tarajal. A pie de muelle aguardaba el despliegue sociosanitario integrado por el Servicio de Urgencias Canario, Atención Primaria y Cruz Roja para ofrecer mantas térmicas y una primera valoración médica a los 72 recién llegados.

Tras completar la correspondiente revisión en tierra, los equipos sanitarios confirmaron que ninguno de los rescatados precisó traslado hospitalario, dándose por finalizado el dispositivo con un parte favorable.

Detrás de este balance festivo permanece el trabajo coordinado de las tripulaciones de Salvamento Marítimo, las fuerzas de seguridad y las organizaciones humanitarias. Un esfuerzo profesional e ininterrumpido que vuelve a dar respuesta en las costas canarias a la compleja realidad migratoria.

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