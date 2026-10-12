Zaragoza celebra su día grande con la ofrenda floral a la Virgen del Pilar

Día grande en Zaragoza. El 12 de octubre se celebran las fiestas del Pilar y el acto central es la tradicional ofrenda floral que ha venido precedida de una multitudinaria subida de la imagen de la Virgen del Pilar.

Durante la Ofrenda se contará con la participación de 30 jardineros, 64 auxiliares de jardinería, así como con 175 personas que estarán colaborando en el montaje y desarrollo del desfile. Se trata de una auténtica demostración de amor a la Virgen.

Al ser 2026 un año par, el manto estará coronado por claveles rojos y movidos por ese fervor es un día en el que abundan las anécdotas. El Heraldo publica que Óscar Jiménez y Alejandra Maluenda, vecinos del barrio zaragozano de San José, han protagonizado una pedida de mano a las 8:15 horas. La ofrenda ha arrancado a las 06:00 h y podría extenderse 20 horas.

En estas fiestas el país invitado es Venezuela, se busca fortalecer los lazos con el país. En Zaragoza hay 7.000 personas con nacionalidad venezolana empadronados. Otra novedad de la jornada es que el arzobispo agustino Luis Marín de San Martín, limosnero del Papa y prefecto del Dicasterio para la Caridad, presidirá la misa mayor en la Basílica del Pilar de Zaragoza.