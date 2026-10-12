Efemérides de hoy 12 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 12 de octubre?

El 12 de octubre de 2017, Estados Unidos e Israel anuncian que abandonan la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Los motivos que llevaron a la administración de Donald Trump a tomar esta medida se basaron, según ellos, en tres argumentos. El primero, el supuesto sesgo anti-Israel dentro de la institución. El segundo, los impagos de las deudas acumuladas; EE. UU. llevaba desde 2011 sin pagar como respuesta a la entrada de Palestina como Estado miembro del organismo. Por último, creían que era necesaria una reestructuración profunda en la gestión de la UNESCO.

Desde Tel Aviv, el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, aplaudió la iniciativa estadounidense sumándose a sus aliados del continente americano. Netanyahu calificó la medida de “valiente y moral”, tachando a la institución de ser “un teatro de lo absurdo”. La salida se hizo efectiva el 31 de diciembre de 2018. En 2023, bajo la presidencia del demócrata Joe Biden, EE. UU. volvería a la UNESCO. Con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca volvió a hacer oficial su retirada para diciembre de 2026. Una relación de idas y venidas que no parece tener una conclusión permanente.

Un 12 de octubre, pero de 1968, nace el actor australiano Hugh Jackman. Aficionado al teatro desde niño, Jackman realizaría sus estudios en periodismo, licenciándose en 1991. Su primer papel protagonista fue en la serie “Correlli” (1995) de la televisión australiana. A su vez, participó en obras de teatro y musicales. Pero su fama mundial llegaría cuando interpretó a Logan en la adaptación para el cine de “X-Men” (2000) dirigida por Bryan Singer. El papel le acompañaría para el resto de su carrera, ha interpretado a Lobezno en 10 películas distintas y parece que continuará siendo el mutante por varios años más tras los rumores de su próxima aparición en las nuevas películas de los Vengadores. Pero no es solo Lobezno; el actor fue nominado en 2013 a mejor actor en los Premios Óscar por su actuación de Jean Valjean en “Los Miserables” (2012), la reinterpretación musical del clásico de Víctor Hugo.

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¿Qué pasó el 12 de octubre?

1492.- Cristóbal Colón desembarca en la isla de Guanahani, a la que llamó San Salvador, y comienza el descubrimiento de América.

1892.- Se declara el 12 de octubre fiesta nacional en España en conmemoración del descubrimiento de América.

1936.- Unamuno pronuncia la frase "Venceréis, pero no convenceréis" sobre el bando franquista, en la Universidad de Salamanca.

1984.- La primera ministra británica, Margaret Thatcher, sale ilesa de un atentado del IRA en el Grand Hotel de Brighton.

1995.- La plaza Hit de Mostar (Bosnia) cambia su nombre por el de Plaza de España en homenaje a los 'cascos azules' españoles.

1999.- La ONU calcula que en esta fecha nace el habitante 6.000 millones de la Tierra.

2002.- Atentado del grupo yihadista Jemaa Islamiya en una discoteca en Bali (Indonesia), con 202 muertos.

2007.- El exvicepresidente de EE.UU. Al Gore y el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU, Premio Nobel de la Paz.

2019.- Se conoce que el Supremo condena (la sentencia se notificará el día 14) a los líderes del 'procés' catalán por sedición y malversación y descarta rebelión. Gobierno y partidos apelan a acatarla mientras el presidente de la Generalitat, Quim Torra, llama a los catalanes a manifestarse "pacíficamente".

2021.- Sale el primer número de El Periódico de España, catorce años después de que saliera en los kioscos el último diario de enfoque nacional.

2023.- Los reyes presiden el desfile militar del 12 de octubre por vez primera junto a la princesa Leonor.

¿Quién nació el 12 de octubre?

1912.- Dionisio Ridruejo, escritor y político español.

1935.- Luciano Pavarotti, tenor italiano.

1952.- José Luis Turina, compositor español.

1961.- Miguel Porlan, 'Chendo', futbolista español.

1969.- Judit Mascó, modelo española.

1970.- Pilar Castro, actriz española.

1990.- Melody, cantante y actriz española.

¿Quién murió el 12 de octubre?

1869.- Julián Sanz del Río, filósofo español.

1924.- Anatole France, escritor francés.

1997.- John Denver, cantante 'country' estadounidense.

2004.- Jacobo Morcillo, publicista español.

2007.- Manuela Vargas, bailaora española.

2013.- Óscar Hijuelos, escritor estadounidense de origen cubano, ganador del Pulitzer.

2020.- Conchata Ferrell, actriz estadounidense.

¿Qué se celebra el 12 de octubre?

Hoy, 12 de octubre, se celebra el Día de la Hispanidad.

Horóscopo del 12 de octubre

Los nacidos el 12 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 12 de octubre

Hoy, 12 de octubre, se celebra Nuestra Señora del Pilar.