Una manada de jabalíes irrumpe en mitad de Marbella para alimentarse

Una manada de jabalíes, incluidos unos pequeños jabatos, sorprendieron esta noche a varios vecinos en Marbella, donde estos animales pudieron ser grabados mientras se alimentaban junto a varios cubos de basura.

Algunas de las personas que se encontraban en ese lugar no lo dudaron y sacaron sus teléfonos móviles para grabar la sorprendente secuencia. Una decisión que entrañaba peligro teniendo en cuenta que en la manada de jabalíes había varias crías de estos animales, lo que hace que los adultos se comporten de forma más agresiva para defender a los jabatos de cualquier amenaza o peligro.

No es la primer vez que una manada de jabalíes interrumpe el día a día de los malagueños. En 2023, una manada de estos animales irrumpieron en la playa de Marbella ante la sorpresa de los bañistas.

De forma más reciente, en junio de 2025, una piara de jabalíes decidió acampar bajo la sombrilla de un bañista en una playa de Marbella.

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