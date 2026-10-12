Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Andalucía

Una manada de jabalíes irrumpe en mitad de Marbella para alimentarse

Sorprendente y peligrosa escena la que se produjo en la ciudad de Marbella.

Jabalíes comiendo en una calle de Marbella

Una manada de jabalíes se pasea por una calle de Marbella en busca de comida | Antena 3 Noticias

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
Publicado:

Una manada de jabalíes, incluidos unos pequeños jabatos, sorprendieron esta noche a varios vecinos en Marbella, donde estos animales pudieron ser grabados mientras se alimentaban junto a varios cubos de basura.

Algunas de las personas que se encontraban en ese lugar no lo dudaron y sacaron sus teléfonos móviles para grabar la sorprendente secuencia. Una decisión que entrañaba peligro teniendo en cuenta que en la manada de jabalíes había varias crías de estos animales, lo que hace que los adultos se comporten de forma más agresiva para defender a los jabatos de cualquier amenaza o peligro.

No es la primer vez que una manada de jabalíes interrumpe el día a día de los malagueños. En 2023, una manada de estos animales irrumpieron en la playa de Marbella ante la sorpresa de los bañistas.

De forma más reciente, en junio de 2025, una piara de jabalíes decidió acampar bajo la sombrilla de un bañista en una playa de Marbella.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Atrapados más de 50 minutos en un cine de Málaga al romperse la manija de la puerta

Encerrados en un cine de Málaga

Publicidad

Sociedad

La congelación de óvulos pagada por la empresa: la nueva ayuda laboral que aterriza en Tarragona

La congelación de óvulos pagada por la empresa: la nueva ayuda laboral que aterriza en Tarragona

Faouzia Benouizi, madre del niño desaparecido

Faouzia Benouizi, madre del niño con autismo desaparecido en Granollers: "Creo que está encerrado con alguien..."

Imagen de la locomotora que se ha incendiado en Zaragoza

Un incendio en un convoy del AVE interrumpe la circulación entre Calatayud y Zaragoza

Jabalíes comiendo en una calle de Marbella
Andalucía

Una manada de jabalíes irrumpe en mitad de Marbella para alimentarse

Encerrados en un cine de Málaga
Málaga

Atrapados más de 50 minutos en un cine de Málaga al romperse la manija de la puerta

Incendio en una granja de Benaguasil, en Valencia
Comunidad Valenciana

Salvan a 3.300 cerdos en el incendio de una granja en Benaguasil, en Valencia

No hay que lamentar víctimas mortales. Durante el incendio, los vecinos de la zona han desplegado rápidamente mangueras desde sus viviendas para ayudar en el operativo.

Migrantes llegados en patera a Canarias
Inmigración

Casi 700 migrantes rescatados en las costas de Canarias durante el puente del Pilar

Es la cifra final tras la llegada el domingo de 668 personas en cuatro embarcaciones a El Hierro, Gran Canaria y Lanzarote, y el rescate esta mañana de 72 ocupantes en Fuerteventura.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, lunes 12 de octubre de 2026

Patinete eléctricoREMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYESFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma21/09/2026

Detenido un conductor de patinete en Santander tras dar una patada en el abdomen a un policía

Un agente de los Mossos d'Esquadra

Muere un hombre en Barcelona tras ser apuñalado en plena calle durante un ataque en grupo

Publicidad