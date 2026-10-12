Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 12 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 12 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, lunes 12 de octubre de 2026

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

España celebra su festivo más representativo, una jornada que cada año combina actos institucionales, tradición y un marcado carácter festivo. El desfile militar del 12 de octubre con el tradicional besamanos, la visita de Santiago Abascal a Ceuta y la máxima tensión que se vive en la Puerta del Sol marcan la jornada de hoy.

Tensión entre acampados por la vivienda y manifestantes en Sol

La Policía Nacional ha desplegado un cordón en torno a la acampada de la Puerta del Sol después de que un grupo de manifestantes con banderas de España, algunas de ellas anticonstitucionales, se hayan concentrado en el mismo punto. Una vez acabado el desfile por el Día de la Fiesta Nacional, un grupo de personas se ha dirigido a la Puerta del Sol y ha rodeado a los acampados desde hace dos semanas al grito de "Ceuta no se vende".

Tal y como han detallado, uno de los acampados habría sufrido "agresiones y provocaciones", lo que ha requerido la actuación de la Policía Nacional, que ha procedido a la detención de algunas personas.

La celebración del desfile militar en la Fiesta Nacional

Durante la mañana, Madrid ha celebrado el desfile militar del 12 de octubre, uno de los actos centrales de la Fiesta Nacional. En total, han participado 4.380 personas de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Guardia Civil y otros servicios. El desfile también ha reunido 50 aviones, 32 helicópteros, 144 vehículos, 39 motocicletas, 286 caballos y cinco perros. Uno de los momentos más llamativos ha sido el salto de los paracaidistas de la Patrulla Acrobática del Ejército del Aire y del Espacio. El cabo primero José Antonio Lago Rubio ha aterrizado llevando una bandera española de 24 metros cuadrados y 15 kilos de peso. Su llegada ha sido recibida con aplausos por el público y las autoridades.

La exhibición aérea ha contado con cazas F-18 y Eurofighter, además de aviones de transporte, vigilancia y rescate. También han sobrevolado Madrid aeronaves del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas, conocido por su labor en la lucha contra los incendios. Después ha comenzado el desfile terrestre, con la participación de unidades del Ejército de Tierra, la Unidad Militar de Emergencias, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Tras el izado de la bandera, se ha celebrado el homenaje a quienes han perdido la vida en acto de servicio. Durante el acto, Felipe VI y representantes militares han entregado una corona de laurel en recuerdo de los caídos, mientras sonaba La muerte no es el final'.

Salvamento Marítimo rescata a más de 200 migrantes frente a las costas de Canarias

Imagen del rescate de Salvamento Marítimo

Publicidad

Sociedad

Jabalíes comiendo en una calle de Marbella

Una manada de jabalíes irrumpe en mitad de Marbella para alimentarse

Encerrados en un cine de Málaga

Atrapados más de 50 minutos en un cine de Málaga al romperse la manija de la puerta

Incendio en una granja de Benaguasil, en Valencia

Salvan a 3.300 cerdos en el incendio de una granja en Benaguasil, en Valencia

Migrantes llegados en patera a Canarias
Inmigración

Casi 700 migrantes rescatados en las costas de Canarias durante el puente del Pilar

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 12 de octubre de 2026

Patinete eléctricoREMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYESFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma21/09/2026
CANTABRIA

Detenido un conductor de patinete en Santander tras dar una patada en el abdomen a un policía

Un hombre de 27 años ha sido detenido en Santander tras propinar una patada en el abdomen a un policía que intentaba identificarlo mientras circulaba en patinete. El conductor desprendía un fuerte olor a alcohol y a marihuana, según la Policía Local.

Un agente de los Mossos d'Esquadra
CATALUÑA

Muere un hombre en Barcelona tras ser apuñalado en plena calle durante un ataque en grupo

Un hombre ha muerto tras resultar herido por arma blanca durante una pelea en el distrito de Nou Barris, en Barcelona. Fuentes policiales apuntan a un posible ajuste de cuentas como motivo de la agresión grupal.

Ofrenda floral en Zaragoza

Zaragoza celebra su día grande con la ofrenda floral a la Virgen del Pilar

Efemérides de hoy 12 de octubre de 2026: EEUU e Israel abandonan la UNESCO

Efemérides de hoy 12 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 12 de octubre?

Las elecciones generales condicionan la agenda culrural y deportiva en toda España el 29 de noviembre

Las elecciones generales condicionan la agenda cultural y deportiva en toda España el 29 de noviembre

Publicidad