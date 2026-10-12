Noticias de hoy, lunes 12 de octubre de 2026

España celebra su festivo más representativo, una jornada que cada año combina actos institucionales, tradición y un marcado carácter festivo. El desfile militar del 12 de octubre con el tradicional besamanos, la visita de Santiago Abascal a Ceuta y la máxima tensión que se vive en la Puerta del Sol marcan la jornada de hoy.

Tensión entre acampados por la vivienda y manifestantes en Sol

La Policía Nacional ha desplegado un cordón en torno a la acampada de la Puerta del Sol después de que un grupo de manifestantes con banderas de España, algunas de ellas anticonstitucionales, se hayan concentrado en el mismo punto. Una vez acabado el desfile por el Día de la Fiesta Nacional, un grupo de personas se ha dirigido a la Puerta del Sol y ha rodeado a los acampados desde hace dos semanas al grito de "Ceuta no se vende".

Tal y como han detallado, uno de los acampados habría sufrido "agresiones y provocaciones", lo que ha requerido la actuación de la Policía Nacional, que ha procedido a la detención de algunas personas.

La celebración del desfile militar en la Fiesta Nacional

Durante la mañana, Madrid ha celebrado el desfile militar del 12 de octubre, uno de los actos centrales de la Fiesta Nacional. En total, han participado 4.380 personas de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Guardia Civil y otros servicios. El desfile también ha reunido 50 aviones, 32 helicópteros, 144 vehículos, 39 motocicletas, 286 caballos y cinco perros. Uno de los momentos más llamativos ha sido el salto de los paracaidistas de la Patrulla Acrobática del Ejército del Aire y del Espacio. El cabo primero José Antonio Lago Rubio ha aterrizado llevando una bandera española de 24 metros cuadrados y 15 kilos de peso. Su llegada ha sido recibida con aplausos por el público y las autoridades.

La exhibición aérea ha contado con cazas F-18 y Eurofighter, además de aviones de transporte, vigilancia y rescate. También han sobrevolado Madrid aeronaves del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas, conocido por su labor en la lucha contra los incendios. Después ha comenzado el desfile terrestre, con la participación de unidades del Ejército de Tierra, la Unidad Militar de Emergencias, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Tras el izado de la bandera, se ha celebrado el homenaje a quienes han perdido la vida en acto de servicio. Durante el acto, Felipe VI y representantes militares han entregado una corona de laurel en recuerdo de los caídos, mientras sonaba La muerte no es el final'.