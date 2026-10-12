Un incendio en un convoy del AVE interrumpe la circulación entre Calatayud y Zaragoza

La circulación ferroviaria entre Calatayud y Zaragoza ha quedado interrumpida este lunes debido a una incidencia técnica en un tren precedente.

El incidente se ha producido en torno a las 16:05 horas a la altura de Ricla (Zaragoza), cuando se detectó un incendio en la cabina de cola del tren.

La suspensión afecta a los servicios de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona.

Según ha informado Renfe a través de una nota de prensa, han activado medidas de atención a los viajeros afectados, incluyendo la posibilidad de realizar cambios y devoluciones de billetes de forma gratuita.

Los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) han estado trabajando en la extinción del incendio que ha afectado a la cabeza tractora y la parte más próxima del siguiente vagón de un tren AVE con destino a Figueras (Gerona) que se encuentra parado en Ricla.

Fuentes de la DPZ han informado de que a su llegada ya habían sido desalojados los 380 pasajeros y que no ha habido que lamentar daños personales, aunque una mujer ha sido asistida por mareos.

El tráfico ferroviario de la línea Madrid-Barcelona está cortado en ambos sentidos y ya se ha interrumpido el suministro eléctrico de la catenaria.