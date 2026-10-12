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Un incendio en un convoy del AVE interrumpe la circulación entre Calatayud y Zaragoza

La incidencia se ha producido en el punto kilométrico 255 y una mujer y una persona de movilidad reducida han necesitado asistencia sanitaria.

Imagen de la locomotora que se ha incendiado en Zaragoza

Un incendio en un convoy del AVE interrumpe la circulación entre Calatayud y Zaragoza | Aragón Noticias

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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La circulación ferroviaria entre Calatayud y Zaragoza ha quedado interrumpida este lunes debido a una incidencia técnica en un tren precedente.

El incidente se ha producido en torno a las 16:05 horas a la altura de Ricla (Zaragoza), cuando se detectó un incendio en la cabina de cola del tren.

La suspensión afecta a los servicios de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona.

Según ha informado Renfe a través de una nota de prensa, han activado medidas de atención a los viajeros afectados, incluyendo la posibilidad de realizar cambios y devoluciones de billetes de forma gratuita.

Los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) han estado trabajando en la extinción del incendio que ha afectado a la cabeza tractora y la parte más próxima del siguiente vagón de un tren AVE con destino a Figueras (Gerona) que se encuentra parado en Ricla.

Fuentes de la DPZ han informado de que a su llegada ya habían sido desalojados los 380 pasajeros y que no ha habido que lamentar daños personales, aunque una mujer ha sido asistida por mareos.

El tráfico ferroviario de la línea Madrid-Barcelona está cortado en ambos sentidos y ya se ha interrumpido el suministro eléctrico de la catenaria.

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