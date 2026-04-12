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Noticias de hoy, domingo 12 de abril de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 12 de abril de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, 14 de marzo de 2026

Noticias de hoy, domingo 12 de abril de 2026 | Antena 3 Noticias

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Tras más de 21 horas de negociaciones en Islamabad,Estados Unidos e Irán han finalizado su reunión sin llegar a un acuerdo. El vicepresidente de EEUU, Vence, ha dejado sobre la mesa una última oferta, pero Irán ya ha reconocido que "no se fía de Estados Unidos".

Horas antes de que las delegaciones terminasen las negociaciones, Donald Trump ha asegurado desde el jardín de la Casa Blanca que le daba igual "llegar a una cuerdo o no", y que han ganado "pase lo que pase".

Elecciones en Hungría

Hungría vota este domingo en unas elecciones legislativas clave que pueden poner fin al largo mandato de Viktor Orbán, con una participación récord desde primera hora.

Así vivieron los astronautas el viaje a la Luna

Este sábado terminaba con éxito la histórica misión, Artemis II, tras 10 días alrededor de la Luna, marcando un nuevo hito en la exploración espacial. Tras su regreso al planeta Tierra, los cuatro astronautas que viajaron hasta el satélite, han dado su primera rueda de prensa y han reconocido que "esos 10 días les han unido para siempre".

Por su parte, Victor Glover ha expresado una profunda gratitud por lo vivido, señalando que la experiencia es "demasiado grande como para caber en un solo cuerpo".

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Sociedad

Vídeo:

Vídeo: un coche policial se incendia tras empotrarse en una vivienda durante una persecución

Noticias de hoy, 14 de marzo de 2026

Noticias de hoy, domingo 12 de abril de 2026

Vivir en una autocaravana es una alternativa que cada vez más personas barajan

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Detenidos por circular por la A-2 en patinete y sentido contrario y tirar piedras a coches
SUCESOS

Detenidos por circular por una autovía en sentido contrario en patinete y tirar piedras a coches

Gasolineras
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Quedamos en la gasolinera: "Se han convertido en un centro social, algunas son el único bar en kilómetros"

El cactus milenario de la Expo’92 pide ayuda: 1.500 años en peligro en Sevilla
LA CARTUJA

Un cactus de 1.500 años pide ayuda: fue un regalo de México a la Expo del 92

La Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía alerta del grave estado del cactus histórico de la Cartuja. Este ejemplar único en Europa pide ayuda urgente tras años de abandono y una intervención urbanística que ha puesto en riesgo su supervivencia.

Evacuan al hospital a dos de los cuatro heridos en un tiroteo en Algeciras
Cádiz

Un tiroteo deja a cuatro heridos en Algeciras

Indicios señalan a una posible rivalidad entre bandas vinculadas al narcotráfico.

Imagen de archivo de un vehículo de la Ertzaintza

Dos detenidos por tráfico ilegal de personas en Guipúzcoa

Detenidas cuatro personas acusadas de robar joyas por valor de medio millón de euros

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