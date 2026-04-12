Noticias de hoy, domingo 12 de abril de 2026

Tras más de 21 horas de negociaciones en Islamabad,Estados Unidos e Irán han finalizado su reunión sin llegar a un acuerdo. El vicepresidente de EEUU, Vence, ha dejado sobre la mesa una última oferta, pero Irán ya ha reconocido que "no se fía de Estados Unidos".

Horas antes de que las delegaciones terminasen las negociaciones, Donald Trump ha asegurado desde el jardín de la Casa Blanca que le daba igual "llegar a una cuerdo o no", y que han ganado "pase lo que pase".

Elecciones en Hungría

Hungría vota este domingo en unas elecciones legislativas clave que pueden poner fin al largo mandato de Viktor Orbán, con una participación récord desde primera hora.

Así vivieron los astronautas el viaje a la Luna

Este sábado terminaba con éxito la histórica misión, Artemis II, tras 10 días alrededor de la Luna, marcando un nuevo hito en la exploración espacial. Tras su regreso al planeta Tierra, los cuatro astronautas que viajaron hasta el satélite, han dado su primera rueda de prensa y han reconocido que "esos 10 días les han unido para siempre".

Por su parte, Victor Glover ha expresado una profunda gratitud por lo vivido, señalando que la experiencia es "demasiado grande como para caber en un solo cuerpo".

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