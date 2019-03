Normalidad en los aeropuertos ante el puente de Santiago

La jornada se prevé de mucho tránsito en los aeropuertos españoles. Este fin de semana, coinciden los que se van de vacaciones con los que sólo van a disfrutar del puente del apóstol Santiago, festivo en seis comunidades autónomas de nuestro país.

A pesar de la intensidad de pasajeros con la que nos podemos encontrar este puente, la jornada se está desarrollando con total normalidad. Para este viernes hay previstos 1.226 vuelos, de los cuales hasta las tres de la tarde de este viernes, ya habían despegado 595 sin ningún tipo de retrasos ni cancelaciones.

Los pasajeros no se han encontrado grandes problemas, y su preocupación no alcanza más allá de los típicos nervios antes de viajar, o la preocupación por no retrasarse en el check-in.