Abogados Cristianos solicita al juzgado que Noelia se someta a tratamiento psiquiátrico antes de recibir la eutanasia

El martes, Noelia, la joven parapléjica de Barcelona, ofreció su última entrevista al programa de Antena 3, 'Y Ahora Sonsoles'. El mismo día el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó paralizar cautelarmente la eutanasia.

La joven lleva desde agosto de 2024 en los tribunales esperando acogerse a una muerte digna, pero su petición quedó suspendida tras el recurso judicial de su padre, representado por el grupo ultracatólico Advocats Cristians. Finalmente el jueves se le administrará la eutanasia.

Sin embargo, este miércoles la Fundación Española de Abogados Cristianos ha solicitado al Juzgado de lo Penal que adopte medidas cautelarísimas para exigir a la joven reciba tratamiento psicológico y psiquiátrico antes de practicarle la eutanasia. "Estamos ante un vacío legal gravísimo: se ofrece el suicidio sin haber intentado curar", denuncian.

Desde la Fundación recuerdan que después de que Noelia se tirase por el balcón, dejándola en silla de ruedas, su discapacidad solo aumentó un 7%, pasando de un 67% -por enfermedad mental- a un 74%, "lo que evidencia que el problema de fondo es psiquiátrico", exponen.

Asimismo reiteran la actuación del padre de la joven durante todo el proceso, luchando en los tribunales y negándose a que a su hija se le practique la eutanasia. También subrayan que ningún miembro de la familia apoya la decisión.

En la misma línea señalan que practicarle la eutanasia no corresponde a una "decisión plenamente libre", sino que ocurrirá porque el sistema no ha "garantizado previamente todas las alternativas de ayuda", que puede derivar en "un precedente peligroso".

No obstante si no se suspende la eutanasia, prevista para el jueves, afirman desde la Fundación que impulsarán cambios legales con el fin de exigir protocolos obligatorios previos en salud mental. Estos incluirán tratamiento psicológico, evaluación psiquiátrica independiente y un intento real de recuperación.

La presidenta de la Fundación Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, subraya que "el caso de Noelia evidencia el mayor fallo de la ley de eutanasia". Añadiendo que "antes de abocarla al suicidio, el Estado debe garantizar que ha ofrecido todas las alternativas de vida".

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