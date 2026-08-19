Efemérides de hoy 19 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 19 de agosto?

El 19 de agosto de 2024, supervelero de lujo Bayesian naufraga frente a las costas de Porticello, en el norte de Sicilia. La sofisticada embarcación de 56 metros de eslora, famosa en el ámbito naval por poseer el mástil de aluminio más grande del mundo, una imponente estructura de 72 metros de altura. El barco fue sorprendido de madrugada por un fenómeno meteorológico extremo y repentino, hundiéndose en apenas unos minutos a unos 50 metros de profundidad. A bordo viajaban un total de 22 personas, entre pasajeros y tripulación, de las cuales 15 lograron sobrevivir.

El siniestro se cobró la vida de siete personas, incluyendo al destacado magnate tecnológico británico Mike Lynch y a su hija Hannah, de 18 años. Junto a ellos perecieron otros cuatro turistas —el presidente de Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, su esposa Judy, el abogado estadounidense Chris Morvillo y su esposa Neda—, además del chef de la embarcación. El viaje había sido organizado por Lynch para celebrar junto a su entorno cercano su reciente e histórica absolución judicial en un prolongado caso de fraude en Estados Unidos. El trágico desenlace de esta lujosa travesía abrió de inmediato una compleja investigación internacional para determinar cómo una de las naves técnicamente más avanzadas del mercado pudo sucumbir tan rápido ante la tormenta.

Un 19 de agosto, pero de 1825, Juan Martín Díez “El Empecinado”, uno de los líderes guerrilleros más audaces de la guerra de la Independencia española, es ejecutado en la horca en la pequeña localidad de Roa de Duero (Burgos). Su implacable resistencia contra las tropas napoleónicas y sus brillantes tácticas militares le habían otorgado el rango de general, pero su firme defensa de la Constitución de 1812 y del liberalismo selló su destino tras la restauración absolutista de Fernando VII. Tras soportar meses de cruel cautiverio, humillaciones públicas y un proceso judicial plagado de irregularidades, «El Empecinado» marchó hacia el patíbulo mostrando una resistencia desesperada hasta el último minuto, convirtiéndose tras su muerte en un eterno símbolo de la lucha por la libertad y la dignidad frente a la tiranía del régimen.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 19 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 19 de agosto?

1839.- La Academia de Ciencias de Francia anuncia la invención del daguerrotipo, el primer antecedente claro de la fotografía moderna, y compra la patente.

1934.- Un 90% de votantes convalida en plebiscito la concentración de poder de Hitler en las jefaturas del Estado y de Gobierno.

1953.- Un golpe de Estado en Irán derroca al primer ministro elegido democráticamente, Mohammad Mosaddegh, en favor del sha, Mohammad Reza Pahlavi.

1991.- Miembros del gobierno de la Unión Soviética y del KGB deponen brevemente al presidente de la URSS, Mijaíl Gorbachov e intentan tomar el control del país.

2003.- El representante de la ONU Sergio Vieira de Mello, el capitán de navío español Manuel Martín Oar y otras 21 personas mueren al estallar un camión-bomba cerca de la sede de la ONU en Bagdad, atentado reivindicado por las "Vanguardias Armadas del Segundo Ejército de Mahoma".

2009.- El cirujano Pedro Cavadas realiza el primer trasplante de cara en España, en el hospital La Fe de Valencia.

2010.- Las últimas tropas de combate de EEUU abandonan Irak, finalizando así la Operación Libertad Iraquí que comenzó en 2003 con la invasión del país árabe.

2014.- Foros yihadistas muestran un vídeo de la decapitación del periodista estadounidense James Wright Foley, secuestrado en Siria por el Estado Islámico (EI) en 2012, y cuya autenticidad confirmó la Casa Blanca al día siguiente.

2020.- Apple se convierte en la primera empresa estadounidense en alcanzar los dos billones de dólares de valor en bolsa y la segunda a nivel mundial tras la petrolera estatal saudí Saudi Aramco, que lo consiguió en 2019.

2025.- La justicia colombiana ordena la libertad inmediata del expresidente, Álvaro Uribe, quien se encontraba en prisión domiciliaria tras haber sido condenado a 12 años de cárcel por un caso de sobornos y fraude procesal.

¿Quién nació el 19 de agosto?

1398.- Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, poeta y soldado español.

1750.- Antonio Salieri, músico italiano.

1800.- Juan José Flores, militar venezolano y primer presidente de Ecuador.

1883.- Coco Chanel, seudónimo de Gabrielle Chanel, diseñadora de moda francesa.

1906.- Philo Taylor Farnsworth, inventor de la primera televisión totalmente electrónica.

1940.- José Luis Balbín, periodista español.

1965.- María de Medeiros, actriz portuguesa.

¿Quién murió el 19 de agosto?

1662.- Blas Pascal, filósofo y científico francés.

1977.- Groucho Marx, actor cómico estadounidense.

1995.- Pierre Schaffer, compositor francés.

2002.- Eduardo Chillida, escultor guipuzcoano.

2015.- Lina Morgan, actriz y empresaria española.

2016.- Marco Hohenlohe-Langenburg, duque de Medinaceli.

2017.- Concha Valdés, compositora e intérprete cubana.

¿Qué se celebra el 19 de agosto?

Hoy, 19 de agosto, se celebra el Día Mundial de la Fotografía.

Horóscopo del 19 de agosto

Los nacidos el 19 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 19 de agosto

Hoy, 19 de agosto, se celebran los santos Juan Eudes, Mariano, Luis y Magín.