Un niño de dos años se escapa de una guardería sin que las cuidadoras se den cuenta

Ha ocurrido en San Isidro, un pequeño municipio de poco más de 2.300 habitantes de la provincia de Alicante. El niño salió de la escuela infantil municipal sin que las dos cuidadoras le vieran. El pequeño caminó por las calles próximas al centro hasta que una vecina lo vio llorando. También estaba llamando a sus padres. La mujer lo llevó a la guardería. Las cuidadoras se sorprendieron mucho al verlo.

El padre del menor ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil. Según su relato dejó a su hijo en la guardería a las nueve de la mañana. Pasadas las tres y media de la tarde le mandaron un mensaje de WhatsApp para que acudiera al centro. Al llegar allí fue el alcalde de la localidad el que le contó lo sucedido, ya que las trabajadoras estaban muy afectadas.

La Guardia Civil está investigando cómo se escapó el niño de la escuela infantil sin que las trabajadoras se percataran. No se sabe cuánto tiempo estuvo el menor solo por la calle ni a qué hora exacta salió del centro. Las cuidadoras se dieron cuenta de su ausencia en el momento de la siesta porque la cama estaba vacía. Entonces salieron de inmediato a buscarlo por la calle. Justo en ese momento la vecina lo traía de vuelta a la guardería.

El niño se encontraba bien, aunque estaba asustado. Las imágenes de una cámara de seguridad que se encuentra en la calle donde apareció el menor caminando serán claves para esclarecer lo sucedido y comprobar a qué hora realmente se fue de la guardería. También se tiene que aclarar de qué forma pudo salir el niño de la escuela infantil sin que ninguna de las dos trabajadoras se diera cuenta.